Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu MALATYA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ekim ayı enflasyon artışını ‘sürpriz’ olarak değerlendirerek “Açıkçası beklentilerimizin üzerinde çıktı. Biz 10,5-11 bekliyorduk. Şimdi yeni bir tedbir paketi açıklanacak. Çekirdek enflasyonu etkileyen ürünlerle ilgili yeni bir yol haritası belirliyoruz” dedi. Tüfenkci enflasyonla mücadele paketinin Başbakan tarafından açıklanacağını ve hedeflerinin 2018 Mart ayında enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi olduğunu söyledi. Seçim bölgesi Malatya’da bir grup gazeteciyle sohbet toplantısı yapan Bakan Tüfenkci şöyle konuştu:

GIDA KOMİTESİ ÇALIŞTI

Enflasyonda ana hedefimiz yıl sonunda 10’un altında bitirmekti. Şimdi bunun için oturacağız, neler yapabiliriz, tekrardan konuşacağız. Enflasyona yönelik alacağımız tedbirler kapsamında, daha önce gıda enflasyonunu izlemek için kurduğumuz komitenin bir benzerini, çekirdek enflasyon için de kuracağız. Bu şekilde çekirdek enflasyonu izleme imkanımız olacak. Gıdada enflasyonu durdurduk. Gıda Komitesi iyi çalıştığı için bunu başardık. Eskiden, gıda nedeniyle enflasyona gelen katkı yüzde 1,5 civarında oluyordu. Son aylarda bu oranlar minimum ve olması gereken düzeye düştü. Ekim ayına etki eden unsurlara da baktığımızda içinde gıda yok. Giyim, ayakkabı, okul eşyası ve kamunun payı var. Mevsimsel ve aya bağlı bir etki olduğunu görüyoruz. Gıda enflasyonundaki kontrol yöntemimizi çekirdek enflasyonda da sürdürürsek, yani çekirdek enflasyonu artıran ürünleri kalem kalem belirleyip, hangilerinin etki yaptığını görürsek, alacağımız tedbirlerle daha hızlı ve pratik bir şekilde hareket edebiliriz. 2018 yılında, enflasyonun yükseleceğini ya da uzun süre böyle gideceğini düşünmüyorum. Şubat, mart ve nisandan sonra enflasyonu tek haneye düşürürüz.

FAİZLER ÇOK YÜKSEK

Türkiye’de enflasyonla birlikte faiz de yüksek. Faiz ve enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerlerde sürdürülebilir büyümeyi yakalamak mümkün değil. Yüzde 5’in üzerinde büyümeyi yakalamak istiyoruz. 2017 yılında bunu yakalayabiliriz ama bunu sürdürmek için Orta Vadeli Program’da (OVP) belirttiğimiz hedeflere sadık kalmalıyız. Cumhurbaşkanlığında toplantılar yapılıyor. O toplantılarda faizlerin nasıl düşürülmesi gerektiği, neler yapılırsa düşürülebileceği konuşuluyor. Bizim bu noktada alternatif olan faizsiz bankacılığı öne çıkarmamız ve altına dayalı varlıkları artırmamız lazım. Son zamanlarda yürürlüğe koyduğumuz altına dayalı kira sertifikası gibi araçlar da bu amaca hizmet eden araçlar. Bu belli bir hacme ulaştığında ekonomiye ciddi katkısı olacak.

Güven problemi yok

Bakan Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin izlediği ekonomi politikalarına yönelik bir güven sorunu olmadığını vurguladı. Tüfenkci “Mesela sana bir arkadaşın ‘Şurada bir gayrimenkul var. Çok iyi para getirir’ dese bile, sen bir piyasa araştırması yaparsın. Gerçekten doğru mu, değil mi diye. Bizde de bir şeyler önerdiğimizde insanlar görmek istiyor. Bu normal. Herkesin kendi bakış açısına göre bir öngörüsü var ama baktığımızda, hükûmetimiz söylemiş olduklarını gerçekleştirdi. Örneğin 65. hükûmetin Orta Vadeli Planında ihracat rakamlarını 153 milyar civarında bekliyorduk. Şimdiden 156,5 milyar dolara çıktı. Piyasalara güven vermişiz. Biz 2016’da darbe girişiminden dolayı olumsuzluklara en hızlı şekilde tepki verip kararlar alarak, bunların piyasaları rahatlattıklarını gördük” dedi.