Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk varlıklarında son dönemde görülen gerileme sonrasında piyasaların Merkez Bankası’ndan beklediği hamleler gelmeye başladı. Merkez Bankası ‘sağlıksız fiyat oluşumlarını’ gerekçe göstererek rezerv opsiyonu mekanizması (ROM) ve reeskont kredilerde yeni düzenlemelere gitti. Bankadan yapılan açıklamaya göre; ROM kapsamında döviz imkân oranı üst sınırı yüzde 60’tan yüzde 55’e düşürüldü, tüm dilim aralıkları da beşer puan aşağı çekildi. TCMB, söz konusu değişiklik ile yaklaşık 5,3 milyar Türk lirası likiditesinin piyasadan çekileceğini ve yaklaşık 1,4 milyar doları tutarında dövizin bankaların kullanımına geçeceğini açıkladı.



SABİT KUR AVANTAJI

Öte yandan banka, 1 Şubat 2018 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredinin vadesinde ödenmesi halinde, dolar için 3,7, avro için 4,3, sterlin için 4,8 kuru kullanılarak, Türk lirası olarak yapılabilmesine imkân tanındı. Kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun, sabitleme kurundan yüksek olması durumunda, kredi kullandırım tarihindeki işlem kurunun esas alınacağı belirtildi. Düzenleme ile ilgili olarak yaklaşık 5 milyar dolarlık döviz talebinin çekilmesi söz konusu olacak.



DOLAR AŞAĞI GELDİ

Merkez Bankası’nın açıklamalarından önce 3,88 civarında olan dolar/TL kuru, 3,85 sınırına kadar çekildi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi reeskont düzenlemesinin daha önemli olduğuna dikkat çekti. Bu hamlenin daha önce de yapıldığını vurgulayan Bürümcekçi, ROM tedbirinin ise likiditeye yönelik olduğunu söyledi.

Büyükekşi: Önümüz açıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, kurlardaki sabitlemenin kendilerini oldukça mutlu ettiğini belirterek “İhracatçıların karşılaştıkları sorunların başında kur riski geliyor. Özellikle son dönemlerde, piyasada sağlıksız fiyat oluşumlarına şahit oluyoruz. Bu da ihracatçılarımızı daha hassas hâle getiriyor. Bu kararla birlikte kurlardaki volatilitenin azalacağına ve ihracatçılarımızın önlerini daha rahat görmeye başlayacağına inanıyoruz” dedi.