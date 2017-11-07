Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MÜSİAD, Kayseri’de “Yeni İmar Yönetmeliği’nin İnşaat Sektörüne Etkileri ve Kentsel Dönüşüm” ana başlıklı istişare toplantısı düzenlendi. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve MÜSİAD yöneticileri katıldı. Bakan Özhaseki, “Yılda 500 bin konutu yenilememiz lazım. Bu iş için sıfır faizli kredi sistemini getireceğiz. Belediyelerin sundukları projeler kabul edilirse ilk iki yıllık harcamaları biz vereceğiz. Sonra 3 yıl içerisinde isteyeceğiz. Kendilerine yük binmeden bu iş nasıl yapılırsa, bunu da belediye başkanlarına anlatacağız. Çıkaracağımız yasalar içerisinde şu da var. Eğer belediyeler kentsel dönüşüm işinde yüzde 100 yerli ve millî ürün kullanacaklarının garantisini verirlerse, kredide öncelik vereceğiz. Yani kimse gidip Çin’den avize getirmesin. Güney Kore’nin asansörlerini kullanmasın. Bizim kendi içimizde bunları yapacak kapasitemiz var. İller Bankasının kaynaklarını bu yöne kaydırıyoruz. Kredileri de kentsel dönüşüm işine yönlendiriyoruz” dedi. Abdurrahman Kaan ise, Türkiye ekonomisinin özellikle son 10 yılda kazandığı ivmede inşaat sektöründeki gelişimin büyük katkısının olduğunu belirtti.