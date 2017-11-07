Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bakanlığının bütçe görüşmelerinde, bir önceki yerli otomobil projesiyle 47 milyon Avro’nun çöpe gittiği iddialarına cevap verdi. Özlü şunları söyledi: Bir projede birden fazla model vardır. Arkadaşlarımız iyi niyetle proje sürecini kısaltmak için yurtdışından bir platform alıp, onun üzerinde modifikasyonlar yaparak, süreci hızlandırmak istediler. Bu bir proje yönetimi yaklaşımıdır. Elimizde bulunan bütün bilgi ve verileri ortak girişim grubuna vereceğiz, bunları değerlendirecekler. Çöpe atılan bir şey yok. Bu Türkiye’de çalışan teknisyenlerin, Türkiye’nin bilgi birikimidir. Bunu çöpe atılmış bir rakam olarak görmeyelim.