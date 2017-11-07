Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi 276,22 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,25 azaldı. Holding endeksi ise yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,15 ile tekstil, deri, en fazla gerileyen ise bankacılık oldu.

ABD'nin, dün Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladığı haberiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 115.093,34 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu da yüzde 2,58 geliştirerek 114.165,67 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında genel olarak yükseliş eğiliminin devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin konuşmasının takip edileceğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve Avro Bölgesi perakende satış verilerinin izleneceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde 115.000 ve 117.000 seviyelerinin direnç, 112.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.