Çeyrek altın 260 lira oldu

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 158,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 158,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 158,80 liradan, bin 45 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 62 liradan, 144,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 148,60 liradan, bin 21 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 42 liradan, 511 liradan alınan Yarım Ziynet 521 liradan ve 255 liradan alınan Çeyrek Ziynet 260 liradan satılıyor.

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