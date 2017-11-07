Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 159 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 158,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 159 liradan, bin 47 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 65 liradan, 145 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 149 liradan, bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 43 liradan, 512 liradan alınan Yarım Ziynet 522 liradan ve 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet 261 liradan satıldı.