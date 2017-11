Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, birkaç gün önce başlayan ucuz et satışı ile ilgili hedeflerinin et fiyatlarını stabil hâle getirmek olduğunu söyledi. Fakıbaba, gazetemize yaptığı açıklamada ucuz et satışına ilişkin uygulamanın ilk sonuçlarını değerlendirdi. Fakıbaba, satışların çok iyi gittiğini hatırlatarak “Biz de takip ediyoruz. Vatandaştan da talep var. Diğer marketlerden de indirim bekliyoruz. Bizim amacımız fiyatların stabil olması. Fiyatlar stabil olursa biz de, vatandaş da rahatlayacak.” dedi.

ETLER KESİNLİKLE KALİTELİ

Marketlerde satılan ucuz etin ithal olmasının, vatandaş nezdinde bir olumsuzluğa neden olup olmadığına yönelik soruya ise Fakıbaba “Vatandaşta böyle bir algı yok. Çünkü piyasadaki etlerin bir kısmı zaten ithal. Ucuz olarak satılan etlerden bir farkı yok yani. Bizim etlerimiz kaliteli etler. Biz sözleşmeyi yapmadan önce kesimhaneleri görüyoruz. Gözden geçiriyoruz. Orada başka hayvan kesimi yapılmıyor. Bizim kesen kasaplar da Müslüman. Yani İslami kurallara göre kesiliyor” cevabını verdi.

FEDAKÂRLIK YAPILMALI

Ucuz et satışına bazı eleştirilen olduğunun hatırlatılması üzerine Fakıbaba, şöyle konuştu: Ben esnafla görüşüyorum. Yerli üreticilerle görüşüyorum. Bizim desteklerimizle beraber onu hesaba katmıyor eleştirenler. Tam tersine memnunlar. Desem ki, yüzde 100 mutlular doğru değil. Ama herkesin fedakârlık yapması lazım. Ama diyorlar ki, ‘Allah binbir bereket versin’ Samimi arkadaşlar bunu söylüyor. İyi diyorlar. Genelde ben yetiştiriciler ve vatandaşla da konuşuyorum. Çoğu memnun. En azından ‘önümüzü görmek için güven var’ diyorlar. Ama bu uygulamanın yurt içindeki üreticilerimize olumsuz bir etkisini gördüğümüz anda, hemen düzeltmek de bizim görevimiz. Ne gerekiyorsa onu yaparız.