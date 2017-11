Türkiye Gazetesi

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dikey mimari’ çıkışları ve şehirlerde dönüşüme hız kazandıracak yeni kanun hazırlığının ardından kentsel dönüşümde yeni yol haritası belirlendi. Yasalaşması beklenen düzenlemeler ile bundan böyle yerinde dönüşüm yapılacak. Yapılan çalışmalarla rezerv alan olarak tüm Türkiye’deki kamu arazileri yeniden gözden geçirilecek ve değerlendirilecek. Yeni yerleşim yerleri mahalle esaslı olacak. Mahallelerde yatay mimari ve insan odaklı planlamalar yapılacak. Yeni yerleşim yerlerine taşınacak vatandaşlar arasında en riskli binalarda oturanlara öncelik verilecek. Vatandaşın karşısına çıkıldığında başka bölgelere taşıma teklif edilmeyecek. Evi yıkılan kişilere mutlaka ev verilecek. Boşaltılan yerler ise sosyal donatı alanları ve yeşil alanlar olarak değerlendirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki boşaltılan bu alanlarla ilgili olarak “Bundan sonra boşaltılan yerler yani mahallesinde riskli gözüktüğü için yapısı yıkılan kimin yeri varsa orada, özellikle İstanbul’da bu yerler herhangi bir şekilde rant uğruna satılmayıp sosyal donatı alanı olarak yeşil alanlar ve vatandaşın ihtiyaç duyduğu alanlar olarak kullanılacaktır” dedi.



Ülkenin deprem riskine de dikkat çeken Bakan Özhaseki “Hepimizin bildiği gibi nüfusumuzun yüzde 71’i, topraklarımızın da yüzde 66’sı birinci ve ikinci derecede deprem kuşağında bulunmaktadır. Ülkemizde son yüzyılda 6 ve üzerinde şiddette gerçekleşen deprem sayısı ise 56’dır. 100 bin can kaybı yaşanmıştır. İstanbul’da olacak depremin şiddeti 7 ve üzerinde olacak diyorlar. Böyle olunca İstanbul buna hazır mı? Ne yazık ki hazır değil. Celal Şengör Hoca bir yerde demeç vermiş, ben katılıyorum: Türkiye’nin bağımsızlığı gider, diyor. Hasarı ölçüyorum 100 milyar dolar civarında. Kim, nasıl karşılayacak bunu arkadaşlar? Nasıl karşılayacağız bunu? O zaman bir an önce bizim bu gerçekleri bilerek hareket edip şu kentsel dönüşümü hızlandırmamız lazım. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde inşallah yılda 500 bin bina olmak üzere, daha doğrusu binadan ziyade bağımsız birim olmak üzere tam 7,5 milyon hanenin ve iş yerinin dönüştürülmesini hesaplamaktayız” diye konuştu



1 milyon 100 bin konut

Bakan Özhaseki kentsel dönüşümle ilgili olarak “Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 3 milyondan fazla vatandaşımızın can güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerini başlamış bulunuyor. Bu da 1 milyon 100 bin bağımsız konuta işaret ediyor. Bütün bu çalışmalarımız kapsamında ülke genelinde 2 milyar 165 milyon TL’si kira yardımı olmak üzere proje desteği, faiz desteği olarak toplam 5 milyar TL kaynak kullanılmıştır” dedi.