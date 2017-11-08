Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 13 kuruş artacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,48 liradan 5,61 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,63 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzine en son 31 Ekim'de 12 kuruş zam yapılmıştı.