Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 13 kuruş artacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,48 liradan 5,61 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,63 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Benzine en son 31 Ekim'de 12 kuruş zam yapılmıştı.
Benzine 13 kuruş daha zam geldi
08.11.2017 - 16:28 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Araç sahipleri bu habere dikkat, bir zam daha geldi. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 13 kuruş artacak.
Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 13 kuruş artacak. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,66 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,48 liradan 5,61 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,63 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
Etiketler : benzin,benzin zam,akaryakıt fiyatları,haberler,
518021 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/518021.aspx
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