Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkeleri, Türk savunma sanayiinin son dönemde geliştirdiği insansız hava araçları (İHA), Atak helikopteri, sınır güvenliği çözümleri, sinyal karıştırıcılar ve deniz platformlarında kullanılabilecek silah sistemlerinin ihracatı açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Türkiye, ASEAN savunma ve iç güvenlik tedarik pazarı kadar uluslararası savunma sanayii üreticileri için de fırsatlar sunan Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'na 18 firmayla güçlü katılım sağladı.

Türk heyetine başkanlık eden Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayland'da düzenlenen fuarı, bölge ülkeleriyle buluşma anlamında fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Bölgede yer alan pek çok ülkenin de fuara katıldığına dikkati çeken Şeker, bu vesileyle hem söz konusu ülkeler hem de buraya yönelik faaliyette bulunan ülkelerin firma ve karar vericileriyle bir araya gelme şansı bulduklarını ifade etti.

Fuar kapsamında faydalı görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Şeker, "Burada varlığımızı gösterdik. En büyük katılım gösteren ülke olarak fuarda yer almamız önemliydi." dedi.

Tayland ve bölge ülkelerinde Türkiye'nin savunma sanayiindeki kabiliyet ve kapasitesinin yeterince bilinmediğini dile getiren Şeker, temaslarında en çok bu konuya odaklandıklarını ve bunları anlattıklarını vurguladı. Şeker, "Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı anlattıklarımıza hayret etti. 'Bütün bunları siz mi yapıyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Anlattıklarımız ilgisini çekti ve 'Bunları görmemiz, değerlendirmemiz lazım.' dedi." şeklinde konuştu.

"Türk firmaları açısından önemli potansiyel var"

Bölge ülkelerinin her birinin kendisine göre tehdit algıları bulunduğuna değinen Şeker, şunları kaydetti:

"Tayland bazı bölgesel çatışmalarla mücadele ediyor. Örneğin el yapımı patlayıcılara karşı sinyal karıştırıcılar arıyorlar. Bunları yaşadığımızı ve bu konularda çok ileride olduğumuzu anlattık. Bu bir fırsat olabilir. İnsansız hava araçları bu bölgede çok rağbet gören bir ürün. Sınır güvenliğiyle ilgili projeler cazip olabilir diye gördük. Ülkeler bu bölgede genel olarak sınır güvenliği problemi yaşıyor görünüyor. Atak helikopteri bu bölgede ihtiyaçlara ciddi bir yanıt olabilir. Bölgede İHA'lar, Atak helikopteri, sınır güvenliği çözümleri, sinyal karıştırıcılar, deniz platformlarında kullanılabilecek silah sistemleri temel ihtiyaçlar olarak dikkati çekiyor. Bölge bu anlamda firmalarımıza önemli bir potansiyel sunuyor. Yakın dönemde Türk şirketlerinin bölgede sorumluluklar üstlenebileceğini düşünüyorum."

"Şili, ASELSAN'a tank modernizasyonu vermek istiyor"

Şeker, Türk firmalarının uluslararası alanda üstlendiği her projeden alnının akıyla çıktığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Örneğin ASELSAN, Şili'den elektronik harp sistemi işi almıştı, helikopterlerin elektronik olarak kendisini korumasına yönelik bir sistemdi. Projeyi başarıyla bitirdi, şimdi Şili, ASELSAN'a tank modernizasyonu vermek istiyor."