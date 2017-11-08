Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 159,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 160 liradan, bin 53 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 70 liradan, 145,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 149,70 liradan, bin 29 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 50 liradan, 515 liradan alınan Yarım Ziynet 525 liradan ve 257 liradan alınan Çeyrek Ziynet 262 liradan satıldı.