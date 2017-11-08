Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,34'lük düşüşle tamamladı. Endeks 377 puanlık azalışla 111 bin 894 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 1,23 arttı.
Borsa günü düşüşle tamamladı
08.11.2017 - 18:32 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 0,34'lük düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,34'lük düşüşle tamamladı. Endeks 377 puanlık azalışla 111 bin 894 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 1,23 arttı.
Etiketler : Borsa İstanbul 100,BIST endeksi,
518063 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/518063.aspx
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