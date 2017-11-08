Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,34'lük düşüşle tamamladı. Endeks 377 puanlık azalışla 111 bin 894 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 1,23 arttı.

