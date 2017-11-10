Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 litre mazot tarihte ilk kez 5 liranın üzerinde satılacak. Ham petrol ve döviz kurunda yaşanan yükseliş akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Bu gece yarısından itibaren mazotta 10-12 kuruş arası zam bekleniyor.

Son zamlarla birlikte İstanbul'da 1 litre mazotun ortalama litre fiyatı 5,05 liraya çıkacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "11 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir." denildi.

Benzin fiyatları son olarak 9 Kasım'da 13 kuruş arttı. Motorine son zam ise 31 Ekim'de, 17 kuruştu.