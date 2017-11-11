Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 39,73 puan (yüzde 0,17) değer kaybıyla 23.422,21 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,32 puan (yüzde 0,09) düşüşle 2.582,30 puana geriledi.Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 0,89 puan (yüzde 0,01) artışla 6.750,94 puanla yatay seviyeden kapandı.Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,5 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,2, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,2 düşüş kaydetti.Böylece, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 endekslerinin 8 haftalık, Nasdaq Teknoloji Endeksinin de 6 haftalık üst üste artış trendleri sona erdi.