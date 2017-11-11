Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sığır eti tüketimi teşvik edildikçe ithalata mecbur kalındığını söyledi. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının bütçesi ile ilgili konuşan Zeybekci, Türkiye’nin büyükbaşla ilgili avantajlı bir ülke olmadığını söyleyen Bakan Zeybekci, “Dolayısıyla biz sığır tüketimiyle ilgili bu alışkanlığı teşvik ettikçe, sığır eti ithalatıyla ilgili bir mecburiyetin içinde oluruz. Dünyada maliyet anlamında rekabet konusunda son derece sıkıntılıyız; doğruya doğru. Ama biz bitki örtüsü sebebiyle, bu topraklarda yetişmesi en doğru olan hayvan çeşidi olan koyun ve keçiyle ilgili bir alışkanlıktan da hızla uzaklaştık.” dedi. Uzmanlar da büyükbaş hayvanın beslenmesi için meralardaki ot cinsinin daha uzun olması gerekirken, Türkiye’nin bitki örtüsünün buna uygun olmadığını, küçükbaş hayvan beslemenin maliyetleri de azalttığını ifade ediyor.

Bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinden gelen soruları da cevaplayan Zeybekci, 2023 hedefleriyle ilgili bir soruya karşılık, 2023 hedeflerinden vazgeçilmediğini söyledi. 2023 hedefleri belirlenirken dünya ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı hedeflediklerini söyleyen Zeybekci, “O zaman dünya ticaret hacmi 9 trilyon dolardı. Uluslararası kuruluşlar, aynı gidişatla 2023’te hacmin 34 trilyon dolar olmasını öngördü. Biz de buradan hareketle ticaretten yüzde 1,5 pay alacağız dedik ve bu 1,5 pay da 500 milyar dolara karşılık geliyordu. Bugün, 2023’te dünya ticaretinin 22-23 trilyon dolar olacağı görülüyor. Biz yüzde 1,5 pay alacağız. Bunun karşılığı 300 milyar dolara karşılık geliyor.” dedi.