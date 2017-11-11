Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Talip KARAKAŞ / Amsterdam - Dünya Kaynaklar Enstitüsünün raporuna göre; Türkiye, 2040 yılında su kıtlığı çekecek 40 ülke arasında 27. sırada yer alacak. Bu yüzden verimli kullanım ve atık suyun geri kazanımı gitgide önem kazanıyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde deniz suyunun tuzsuzlaştırılmasıyla endüstriyel ve evsel su ihtiyacı karşılanıyor. Bu teknolojinin ana bileşenlerinden biri; ultrafiltrasyon modülleri... Dünyada dev firmaların rekabet ettiği sektörün büyüklüğü yaklaşık 1 trilyon dolar. Akkök Holding bünyesindeki şirketlerden Ak-Kim de yerli oyunculardan. Şirket, 35 milyon dolar yatırımla Türk mühendislerinin 5 yıl süren AR-GE çalışmaları sonucunda yerli bir sistem geliştirdi. Endüstriyel açılımı; ultrafiltrasyon sistemleri için özel tasarlanmış, yüksek performanslı delikli, elyaf bazlı membran modülü... Hollanda’da düzenlenen Uluslararası İçme Suyu, Proses Suyu ve Atıksu Teknolojileri Fuarı’nda (Aquatech) görücüye çıkan sistem büyük ilgi gördü. Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri “Proje, TÜBİTAK destekli. Üretilen numuneler hem yurt içinde hem yurt dışında uzman laboratuvarlarda testlere sokuldu ve onaylatıldı. Şu an Yalova fabrikamızda 2 bin 800 metrekarelik özel bir alanda üretiliyor. Yıllık 14 bin modül üretim kapasitesine sahibiz. Dünyada ultrafiltrasyon modülü üretebilen 6-7 firma var. Ülkemiz ithal ediyordu. Biz, Türkiye ile çevre ülkelerdeki tek üretici konumundayız” dedi.



“SUYUN KİMYASI DEĞİŞMİYOR”

Yurt dışı menşeli olanlara göre avantajlarının daha fazla olduğunu belirten Kipri “Üretilen delikli elyaf bazlı membran modülü, suyun kimyasal özelliklerini değiştirmeden, ileri fiziksel arıtma işlemini gerçekleştiriyor. İstenildiği takdirde proje ekibiyle müşteriye uygun çözümler üretilebiliyoruz. Yerli tedarik dolayısıyla teşvik imkânları mevcut. Farklı su kaynakları için de uygun. Modülün ömrü maksimum 7 yıl. Belediye ve sanayideki su arıtma tesislerinde; atık suyun geri kazanımında deniz suyunun tuzsuzlaştırılarak arıtılmasında kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.

Onur Kipri’ye göre; modülün faydası şöyle: İmalat sanayiinde yıllık su tüketimi 2,5 milyar metreküp. Bunun yaklaşık 350 milyonu proses suyu. Sanayide ve belediyelerde kullanılan sularımızı arıtabilirsek yılda yaklaşık 500 milyon TL tasarruf edebiliriz. Orta ölçekli bir işletmede ileri arıtma yöntemleri kullanılarak tüketilen suyun yüzde 40’ı geri kazanılıyor. Bizim geliştirdiğimiz sistemde suyun yüzde 80’i kurtarılıyor. Firma bu sayede yılda yaklaşık 3- 4 milyon TL tasarruf sağlar. İstanbul’da 1 günlük su tüketimi yaklaşık 2 milyon 500 bin metreküp. 1 günlük atık su geri kazanımı yapılarak (sanayi atık suyu hariç) su ihtiyacının %75’i karşılanabilir.