Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa ve ABD menşeli birçok otomobil markası için yedek parça üreten ve bunları 116 ülkeye gönderen bir şirket daha projeye dâhil olmak istiyor...



Merkezi Samsun'da bulunan ve 30 binin üzerinde ürün çeşidi ile alanında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise üçüncü üreticisi konumundaki şirket yerli otomobil üretiminde de görev almak istiyor.

Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Bülent Üstündağ, yerli otomobil projesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Projenin içinde olmak için sıralarını beklediklerini dile getiren Üstündağ, "Cumhurbaşkanımızın yerli otomobil üretiminde açıkladığı 5 güzide firmanın 3'ü ile zaten iş birliğimiz var. İnşallah onlarla birlikte biz de yerli aracımıza parça üretir hale geleceğiz." dedi.

"YERLİ VE MİLLÎ DAVALARDA OLMALIYIZ"

Bu projeyi çok önemsediklerini dile getiren Üstündağ, şöyle konuştu:

"Mutlaka yerli ve Millî davalarda bulunmak istiyoruz. Türkiye millî aracı üretecek güce de kapasiteye de sahip bir ülkedir. Hatta geç kalmış bir projedir. Tabi alt zeminin oluşturulması çok önemliydi. Buna sadece endüstriyel olarak bakmamak lazım. Bu projenin sosyal yapısı da var ve uluslararası ticarette olması gereken durumlar. Tabii ki alınacak lisans ve izinler var. Bu lisans ve izinlerin alınması zaman aldı. Yerli otomobil üretiminin zamanı geldi artık."