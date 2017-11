Türkiye Gazetesi

Et ve Süt Kurumundan (ESK) yapılan açıklamada, kurumun ülke genelinde faaliyet gösteren tüm franchisee (bayilik sistemi) satış mağazalarıyla olan sözleşmelerinin, 27 Ağustos itibarıyla sonlandırıldığı ve bayilerin kurumla herhangi bir bağı kalmadığı bildirildi. Açıklamaya göre, bazı illerdeki franchisee satış mağazalarının, ESK tabelalarını indirdikleri halde halkı yanıltacak biçimde isim, renk ve şekil bakımından kurum konseptine benzeyen unsurları kullanarak faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edildi. Dış mekan rengi, taklit logo, benzer isimli unvan ve tabelalarla ESK bayisi algısı oluşturarak, tüketicileri yanıltmaya çalışan 25 mağaza hakkında cumhuriyet başsavcılıklarına şikayette bulunuldu.

ESK ile ticari ilişkisi veya bayilik sözleşmesi bulunmadığı ya da sözleşmesi feshedildiği halde, kullanım hakkı kuruma ait olan "Et ve Balık Kurumu" ile "Et ve Süt Kurumu" adı ve logosunu aynen ya da tüketicileri yanıltacak derecede benzerini kullanan iş yerleriyle ilgili olarak, 21 iş yeri hakkında "Marka Hakkına Tecavüz" suçlamasıyla kamu davası açıldı. Et ve Balık Kurumu veya Et ve Süt Kurumu markalarını taklit ederek, yanıltıcı iş yerleriyle ilgili takip ve hukuki mücadelenin devam edeceği, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmaları beklendiği kaydedilen açıklamada, kurumun şu an itibarıyla 9 ilde perakende hizmet veren 15 satış mağazasının iletişim bilgilerinin, "www.esk.gov.tr" adresinde yayınlandığı belirtildi.