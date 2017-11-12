Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakın zamanda katıldıkları Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı ile yürüttükleri bazı projelerdeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayland Savunma ve Güvenlik Fuarı'nın, Uzak Doğu ülkeleriyle buluşma anlamında önemli imkan sunduğunu dile getiren Kotil, Türk savunma sanayisi şirketleri açısından bölgeye açılmanın ciddi bir potansiyele kapı aralayacağını söyledi.

Bölge ülkelerinin çeşitli savunma ihtiyaçları bulunduğuna değinen Kotil, şöyle devam etti:

"TAI açısından baktığımızda Anka çok ilgi çekti. Onunla ilgili görüşmeler yaptık. Yine Atak helikopterine, Hürkuş'un silahlı versiyonuna ilgi vardı. Kuvvet komutanları, bakanlar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye'nin fuara geniş katılımı, sanayimizin geldiği yerin görülmesi açısından çok önemli oldu. Birçok konuda bölge ülkelerinin ihtiyaçlar var, kendi projeleri de var. Burada Türk şirketlerine önemli olanaklar bulunuyor. Türkiye artık savunmada bir oyuncu. Bu ihtiyaçların karşılanması ya da projelere katkı verilmesinde Türk şirketleri sorumluluk üstlenebilir."

Milli Muharip Uçak'ın motoru için geri sayım

Temel Kotil, fuarda ayrıca Milli Muharip Uçak Projesi'ne yönelik İngiliz partnerleriyle iş birliği konularında değerlendirme yapma imkanı bulduklarını belirtti.

Projenin mimari aşamasının sürdüğünü, ardından prototipe yönelik aşamaya geçileceğini dile getiren Kotil, şunları kaydetti:

"Normal takvimimiz 4 yıldı. Sayın Başbakanımız bir yılı kesti, 3 yıllık bir mimari çalışma dönemimiz var. Projenin ilk safhalarındayız. Bu tür işlerin 10 yıl ve artısı oluyor. F-35, 25 yıllık bir süreç sonunda yapıldı, biz bu sürenin yarısında projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Motor ihalesini de Savunma Sanayii Müsteşarlığı adına biz yapıyoruz, sonra kendilerine takdim edeceğiz. Ocak ayında motorun yüklenicisi kim olacak, hangi firmayla çalışılacak, onlar netleşecek."

Atak Pakistan yolunda

Atak helikopterinin Pakistan'a satışına yönelik görüşmelere ilişkin bilgi veren Kotil, kendisi de pilot olan Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin geçen ay İstanbul'da bu helikopterle uçuş yaptığını anımsattı. Kotil, "Çok memnun oldular. Basına verdikleri demeçte de Atak helikopteri için 'en iyi' diye bahsettiler. Görüşmeler devam ediyor. Pakistan 30 helikopter alma kararını verdi ama işlemleri sürüyor. Bir terslik olmazsa önümüzdeki günlerde son şeklini imzalarız diye düşünüyorum." dedi.