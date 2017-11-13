Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye genelinde bin 120 civarında olan tüketici hakem heyetleri ile ilgili yeni bir yapılanmaya gideceklerini ve tüketici şikâyetleri ile ilgili sürecin kısaltılacağını kaydetti. Bakan Tüfenkci, yeni sisteminin ayrıntılarını söyle anlattı: Mevcut tüketici hakem heyeti yapısı işlemiyor. Biz tüketicinin daha fazla korunduğu ve kısa zamanda netice alan bir sistemi kurmak istiyoruz. Şu anda bin 120 tane hakem heyeti var. Bunlar kaliteli ve yetkin insanlardan oluşamayabiliyor. Diyelim ki, Elâzığ’ın Sivrice ilçesinde üniversite mezunu veya bu konuda uzman elaman yok. Kaymakam, zabıt katibi veya nüfus memurunu hakem heyeti olarak atıyor. Dolayısıyla bir şikâyet geldiğinde bu yetkinlikte olmadığı için, bir sonuç alınması zor oluyor. Biz öncelikle hakem heyeti sayısını 200 veya 400’e düşürmeyi planlıyoruz. Raportörlerin de içinde olacağı ve etkin, nitelikli arkadaşların şartlarını belirleyeceğiz. Ücretlerini yükselteceğiz. Öyle ilçeler var ki, gelen başvuru sayısı yıllık 10 tane... Başka bir ilçeye ise 100 bin başvuru geliyor! Düşük başvuru olan yerlerdeki hakem heyetlerini kapatacağız. İllerde toplayacağız. Elektronik ortamda yapılan başvuru doğrudan oraya gidecek. İş yoğunluğu çok olan yerlere elaman takviyesi yapacağız. Böylece tüketicilerin daha hızlı sonuç alacağı bir alanı yakalayacağız. Elektronik ortamda başvuru öngören TÜBİS diye bir sistemi hayata geçirdik. Ama birçok hakem heyetinde bulunan arkadaşlar bağlanamıyorlar. Tek bir sistem ile yeni yapı ile sağlamış olacağız. Örneğin bir ayakkabı alıyorsunuz. Şikâyet ettiğinizde Çankaya’daki hakem heyeti o itirazı kabul ediyor ama Yenimahalle etmiyor. Bir standart getirilecek. Böylece tüketicinin bekleme süresi kısalacak.

Başvuru artacak

Bakan Tüfenkci “Mevcut sistemde, konusu 3 bin 600 lira altı olan şikayetler tüketici hakem heyetlerine yapılabiliyor, bu rakamın üstü mahkemelere gidiyordu. Şimdi bu rakamı 5 bin 600 liraya yükseltmeyi düşünüyoruz. Tüketiciler, bu rakama kadar olan şikayetleri için tüketici hakem heyetlerine gelecek” dedi.