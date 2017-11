Türkiye Gazetesi

Yapılan ithalat ve marketlerden ucuz fiyata dağıtım gibi konularla son günlerde Türkiye gündeminden düşmeyen kırmızı etle ilgili çarpıcı bir rakam açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; toplam kırmızı et üretimi yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,6 azalışla 301 bin 331 ton olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte sığır eti üretimi 253 bin 994 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,4 azaldı.



5 MİLYAR DOLAR GİTTİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kırmızı ette üretim düşüşünün sürdüğünü, acil önlemin şart olduğunu vurguladı. Bayraktar, ocak-eylül döneminde kırmızı et üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,2 düşüşle 794 bin 417 tona gerilediğini belirtti. Bayraktar, “Koyun eti üretimi 9 aylık dönemde yüzde 10,2, keçi eti üretimi yüzde 14, manda eti üretimi yüzde 330 arttı. Ancak ağırlıklı tüketilen sığır eti üretiminde önemli düşüş görüldü. Bu gidişe bir son verilmesi gerekiyor. Üreticilerimiz acil olarak desteklenmelidir. Bizce en iyi önlem de, besiye alınan sığıra 1000 lira destek vermektir. Bu destek ahırları yeniden dolduracak, kırmızı et üretimini artıracaktır. En kısa zamanda harekete geçilmezse, 2010-2016 döneminde 5 milyar doları aşan miktarda döviz ödediğimiz damızlık, besilik, kasaplık ve et ithalatımız, çok daha yüksek rakamlara ulaşır. Et maliyetinin yüzde 60-70’i besi hayvanı, yüzde 20-30’u ise yem... Besi hayvanı ve yem maliyetini indirmeden ucuz et yemenin imkânı yok. Üretici, ahırları doldurma konusunda kararsız. Bu sebeple onlara, önünü görebileceği bir piyasa fiyatı oluşturmak, ithalat söylemlerinden vazgeçmek gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Kasaplar ucuz ette uzlaşma istedi

İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Ramazan Ulu, ucuz et satışı konusunda taleplerini ve şikâyetlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş’e ilettiklerini belirterek, “Bakanlık bu konudaki mağduriyetlerin farkında. Ucuz etteki şikâyetleri en aza indirmek için tarafları bir araya getirecekler” dedi. Dernek çatısı altındaki 45 üyenin bin 506 marketinin bulunduğunu, ülke genelinde ise yerli marketlerin 3 bin 500 noktada tüketici ile buluştuğunu hatırlatan Ulu, “Bize de ucuz et dağıtım yetkisi verilmemesi karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Ne yazık ki kısa sürede kaygılarımızın ne kadar haklı olduğu ortaya çıktı. Ciro ve müşteri konusunda gözle görülür bir kayıpla karşı karşıyayız. Böyle giderse hiç arzu etmemekle birlikte kasap reyonlarımızdan birer çalışanımızı çıkarmak zorunda kalacağız. Bu haksız rekabete çözüm bulunmaması hâlinde, ileride çok daha ciddi sorunlarla yüz yüze kalacağımızdan endişeliyiz. Ben herkesi memnun edecek hakkaniyetli bir çözüm bulunacağına inanıyorum” diye konuştu.