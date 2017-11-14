Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UBS, kredi büyümesinin kalitesi ve Türk Lirası'nın kırılgan görünümü doğrultusunda, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi'ne göre türk hisselerinde ağırlığı azalt tavsiyesi verdi.

Kurum dolar/TL için de uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.

Aralarında Bhanu Baweja ve Manik Narain’in de bulunduğu UBS stratejistleri 14 Kasım’da 2018 tavsiyelerine yer verdikleri bir rapor yayımladı.

2018’de gelişen ülke merkez bankalarının daha güvercin olmasını bekleyen UBS, Brezilya, Meksika ve Türkiye’nin kilit örnekler olduğunu belirtti.

Raporda şu ifadeler kullanıldı: "Türk hisseleri gelişen piyasa endeksini bu yıl geride bırakmış olsa da 2018’de risk/getiri oranının daha negatif olmasını bekliyoruz. Kredi büyümesinin kalitesine ilişkin soru işaretleri ve para biriminin kırılganlığı ABD tahvil faizleri ılımlı şekilde yükseldikçe kendisini yeniden göstermeye başladı"