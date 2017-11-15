Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin hak arama yollarını kolaylaştırmak, satıcı ve sağlayıcı arasındaki uyuşmazlıkların daha basit, hızlı, masrafsız çözümlenmesini sağlamak ve yargının yükünü azaltmak amacıyla 81 ilde ve 919 ilçede binin üzerinde tüketici hâkem heyeti oluşturulduğunu anımsattı.Tüketici hâkem heyetlerine 3 bin 610 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda başvuru yapılabildiğine dikkati çeken Tüfenkci, söz konusu limitin 6 bin liraya kadar yükseltileceğini ifade etti.

Başkanlığını illerde ticaret il müdürü, ilçelerde ise kaymakamın yaptığı heyetlerin, baro, belediye, tüketici örgütleri, ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkarlar odasından temsilciler olmak üzere 5 üyeden oluştuğunu bildiren Tüfenkci, şöyle konuştu:

"2015 ve sonrasında tüketici hâkem heyetlerinin başvuru sayılarında azalma görüldü. 2017 yılı başvuru sayısı 300'ün altında olan 593 tüketici hâkem heyetinin olduğu tespit edildi. Aylık bir veya iki başvuru yapılan tüketici hâkem heyetlerinin üye ve raportörlerine huzur hakkı veya ücreti ödemesi yapılıyor. Raportör ve bilirkişi görevlendirmelerinde suistimallerin olduğu belirlendi. Başvuru sayıları az olmasına rağmen söz konusu hâkem heyetlerine bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi gibi demirbaşlar da Bakanlığımızca sağlanıyor. İlçelerde kaymakamlıklar bünyesinde kurulu olması sebebiyle demirbaşların tüketici hâkem heyetleri iş ve işlemlerinde kullanılıp kullanılmadığının takibi mümkün değil. Bazı tüketici hâkem heyetlerinde hukuka uygun karar alınamaması, raportörlerin sürekli değişmesi, başvuruların hukuka uygun değerlendirilememesi, kararlarda bir standart olmayışı sebebiyle tüketiciler mağduriyet yaşıyor."

"TÜBİS ile yapılandırma çalışmalarına hız verildi"

Tüketici hâkem heyetlerince yanlış alınan kararlara yapılan itirazlarda, kararların mahkemeler tarafından bozulması sonucunda tüketicilerin avukatlık vekalet ücreti veya icra masrafları ödemek zorunda kaldığına işaret eden Tüfenkci, "Tüketici hâkem heyetlerinin işlem yoğunluğu, usul ekonomisi ve benzeri hususlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğdu." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, bu kapsamda öncelikle tüketici hâkem heyetlerinin iş ve işlemlerinde kullandığı çevrimiçi sistem olan Tüketici Bilgi Sistemi'nin (TÜBİS) tüm tüketici hâkem heyetleri tarafından aktif olarak kullanılır hale gelmesiyle yeniden yapılandırma çalışmalarına hız verileceğini aktardı.Binin üzerinde tüketici hâkem heyetinin, coğrafi konumları ve şikayet sayıları dikkate alınarak merkezde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturmak suretiyle bir araya getirilmesini sağlayacak iki ayrı çalışma taslağı hazırladıklarını belirten Tüfenkci, söz konusu çalışmanın tüketici hâkem heyetlerinin kapatılması anlamına gelmediğini vurguladı.

Çalışmayla bazı tüketici hâkem heyetlerinin güçlendirilerek tüketici başvurularında karar mercilerinin değiştirileceğini ifade eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"İlçe tüketici hâkem heyetlerinde kaymakamlıklarda bulunan 'Tüketici Hâkem Heyeti' tabelası kalmaya devam edecek. Tüm ilçe tüketici hâkem heyetlerinde koordinasyonu sağlaması amacıyla asgari sayıda görevlendirmeyle çalışan raportör bulundurulmaya devam edecek. Görevlendirmeli raportörler tarafından tüketici hakem heyetine yapılan başvurular doğrudan TÜBİS'e aktarılacak. Tüketici hâkem heyetlerine gelen tüketicilere, satıcı veya sağlayıcılara bilgilendirme yapılacak. Görevlendirmeli raportörler tarafından, aktif çalışan tüketici hâkem heyetlerinin bilirkişi görevlendirmelerinde koordinasyon sağlanacak. Çalışmayla, tüketicilerin yeniden yapılandırma sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamaları için gerekli tüm tedbirlerin alınması öngörülüyor. Yeniden yapılandırma sonucunda erişilebilir, hakkaniyetli ve kaliteli hizmet sunumu, personel ve kaynakların etkin kullanımı, ihtisaslaşma ölçeğinden azami faydalanma, tüketici hâkem heyeti başkan, üye ve raportörlere ödenen huzur hakkı ücretlerinde kaynak tasarrufu sağlanmış olacak."

Konunun yapılacak ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda gündemine getirileceğini dile getiren Tüfenkci, düzenlemenin kısa sürede hazır olacağını söyledi.