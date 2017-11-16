Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelindeki restoranlar, yemek çeki ve kartı firmaları tarafından komisyon oranlarını makul bir seviyeye çekmediği takdirde 25 Aralık tarihinde bir günlük ‘Boykot’ yapacaklar. O gün milyonlarca insan yemek çeki/kartını kullanamayacak. Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) tarafından yapılacak olan boykotun amacı, zarar ettiren komisyon oranlarının geri çekilmesini sağlamak. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl “Restoran-lokanta işletmecilerinin yemek çeki/kartı firmalarına ödediği yüzde 10-12’lere varan komisyon bedelleri bu sektörde kârlılığı oldukça düşürdü. Birçok işletme kapanma noktasına geldi. Bu bağlamda İstanbul Ticaret Odasının (İTO) komisyon oranlarının düşürülmesine dair kararı var.” dedi.

TÜRES olarak 25 Aralık’ta tüm restoranlar olarak boykot yapacaklarını, o gün milyonlarca insanın yemek çeki ve kartını kullanamayacağını söyleyen Bingöl, vatandaşlardan konuyla ilgili anlayış beklediklerini söylerken, sivil toplum kuruluşlarından da destek istedi.