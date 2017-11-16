Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışana "asgari geçim indirimi" ödemeyerek asgari ücretin altında ücret veren işletmelere yönelik yaptırımlar ağırlaştırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bakanlığa gelen ihbar, şikâyetler doğrultusunda program dışı teftişler yaptıklarını belirtti.

Tekstil, inşaat sektörü ağırlıklı olmak üzere işletmelerin işçilere ek kart çıkartarak, asgari geçim indirimi ücretini ödemeyerek buraya yatırdığı belirlendi. Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi için aylık 162 lira ceza kesiliyor.