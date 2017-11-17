Açıklanan verilere göre, 30 Aralık 2016 tarihinde 14 milyar 51 milyon dolar olan altın rezervleri, 10 Kasım haftası itibarıyla 22,43 milyar dolara yükseldi. Böylece yılbaşından bu yana altın rezervlerinde, 8 milyar 379 milyon dolarlık artış yaşandı. Bu arada yabancı yatırımcılar geçen hafta, hem hissede hem tahvilde satış yaptı. Toplam satış 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Yerlilerin de satışları eklendiğinde, DİBS stokunun piyasa değeri 31,07 milyar dolardan 29,81 milyar dolara geriledi. Hisse stoku ise 50,81 milyar dolardan 48,29 milyar dolara düştü.