Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklanan verilere göre, 30 Aralık 2016 tarihinde 14 milyar 51 milyon dolar olan altın rezervleri, 10 Kasım haftası itibarıyla 22,43 milyar dolara yükseldi. Böylece yılbaşından bu yana altın rezervlerinde, 8 milyar 379 milyon dolarlık artış yaşandı. Bu arada yabancı yatırımcılar geçen hafta, hem hissede hem tahvilde satış yaptı. Toplam satış 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Yerlilerin de satışları eklendiğinde, DİBS stokunun piyasa değeri 31,07 milyar dolardan 29,81 milyar dolara geriledi. Hisse stoku ise 50,81 milyar dolardan 48,29 milyar dolara düştü.