Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşçi, işveren ve hükûmet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, aralık ayının ilk haftasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK’in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak Komisyon, son toplantısını aralık ayı bitmeden Bakanlık’ta yaparak 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Türk-İş masada, yıl sonu enflasyon oranı ile bir işçinin net yaşam maliyetini gündeme getirecek, işverenleri temsil eden TİSK ise devletin işverenlere işçi başına verdiği aylık 100 liralık asgari ücret desteğinin 2018’de devam ettirilmesini isteyecek.

MEVCUT ÜCRET 1.404 TL

Asgari ücret, hâlen bekâr bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (100 lira teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.