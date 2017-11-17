Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Eylül sonu itibarıyla fiber müşteri sayısı 1,2 milyonun üzerine çıkan Turkcell Superonline'ın, Turkcell Grubu’nun büyümesinde etkin bir role sahip olduğunu belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Kaliteli ve kesintisiz altyapı hizmetimizin yanı sıra sunduğumuz ürün ve hizmetlerle farklılaşan gerçek fiber interneti ülkemizdeki tüm hanelere taşımayı hedefliyoruz" dedi.







Turkcell Superonline, dijital gelişimin fiberle hanelere ulaşması yolunda önemli bir mesafe daha kat ettiğini duyurdu. Bu amaçla bugüne kadar fiber altyapıya 5,2 milyar TL yatırım yapan Turkcell, Superonline’ın gerçek fiberini 3 milyon ev ve işyerinin kapısına kadar getirdiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, yatırımlarını sürdüren Turkcell’in fiber ağı yaklaşık 40 bin kilometreye ulaştı.



Toplam müşteri sayısı 2 milyonu aştı

Şirketten yapılan bilgilendirmede ADSL aboneleri de dâhil edildiğinde toplam müşteri sayısı 2,1 milyonu bulduğu belirtilirken, şirketin fiber üzerinden sunduğu TV+ hizmetinin abone sayısı ise 467 bine ulaştığı kaydedildi.





“İki yılı aşkın süredir pazarın lideriyiz”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Ülkemizin hak ettiği gerçek fiberi insanlarımızla buluşturmak için Türkiye çapında başlattığımız seferberliği tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 5,2 milyar TL’lik yatırımın tek amacı ülke insanımızın hızlı ve kesintisiz biçimde bilgiye ulaşabilmesini sağlayarak Türkiye’nin dijitalleşmesinin önünü açmak. Bunu sağlamanın yolu da hanelerin kapısına kadar gerçek fiber interneti götürmekten geçiyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye genelindeki 3 milyon hanenin kapısına gerçek fiberi getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’yi kapsayan fiber ağımızın uzunluğu ise yaklaşık 40 bin kilometreye ulaştı. Eve kadar fiber olarak adlandırılan gerçek fiberde liderliğimiz sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da fiberde müşteri bazımızı genişleterek büyüme ivmemizi korumayı ve daha fazla altyapı ile ulaştığımız hane sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.