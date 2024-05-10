Hatay ayağa kalkıyor, kadim şehre 12 milyar TL yatırım

Yerel seçimlerde CHP’den AK Parti’ye geçen Hatay düştüğü yerden yeniden ayağa kalkıyor. Hatay’da 316 bin 921 haneye 5 milyar 600 bin lira destek verildi. Esnafa 4,5 milyar lira kredi desteği sağlanırken, sağlık ve eğitim kurumları hizmet vermeye başladı.

AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Asrın felaketi 6 Şubat depreminde yerle bir olan medeniyetlerin kavşak noktası Hatay’ı yeniden canlandırmak için devlet her imkânını seferber ediyor. Bugüne kadar 12 milyar lira kaynak aktarıldığı şehre eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, hayvancılıktan ticari hayata kadar her sektörde yatırım yapılıyor.

EN BÜYÜK PAY VATANDAŞA

Devletin verdiği desteklerden en büyük pay ise vatandaşa gitti. 316 bin 921 haneye 5 milyar 600 bin lira destek verildi. Deprem travması geçiren halkın psikolojisinin düzelmesi için 153 Psikososyal Destek Merkezi açıldı. Aile Bakanlığı, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar için kurduğu tesislere 590 milyon lira harcadı.

SAĞLIKTA EKSİKLİK YOK

Sağlık Bakanlığı da depremzedelere daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için her türlü donanımı kurdu. Güçlendirilen sağlık tesislerine ilaveten Hatay’da, Defne’de ve İskenderun’da 3 devlet hastanesi tamamlanarak faaliyete geçirildi. Bunun yanı sıra, 8 hastane, 3 semt polikliniği, 18 Aile Sağlığı Merkezi projesi yatırım programına alındı. Bu sağlık tesislerinin devreye girmesiyle birlikte sağlık yatırımlarının büyüklüğü 16 milyar 200 bin liraya ulaşacak.

ÖĞRENCİLER GERİ DÖNÜYOR

Bölgede eğitim kurumları yeniden ayağa kaldırılırken öğrenciler Hatay’a dönüyor. Bölgede yıkılan okulların yerine ilk aşamada 67 yeni okul yapılarak eğitime devam edildi. 422 okulun bakım ve onarımı tamamlandı. 175 okulun güçlendirme çalışmalarına başlanılırken, 173 yeni okul yapımı da plana dâhil edildi. Derslik sayılarının arttırılmasıyla birlikte toplam yatırım 9 milyar 75 milyar lirayı bulacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı da yeni yurtlar ve spor tesisleri için 1 milyar 100 bin lira harcadı. Yapılan çalışmalarla deprem öncesinde 398 bin öğrencinin eğitim gördüğü Hatay’da 350 bin öğrenci dersbaşı yaptı.

25 YENİ CAMİ HİZMETTE

İktidar, ibadethaneler için de özel çalışma yapıyor. Depremden bugüne kadar geçen süre içinde 25 yeni cami, 158 yeni mescit hizmete girdi. 38 caminin daha yapımı için karar alındı. İbadethaneler ve kültürel varlıkların korunması için yapılan harcamanın 700 milyon lirayı olması ön görülüyor.

TARIM VE HAYVANCILIK

Tarım ve hayvancılık için verilen desteklerin miktarı ise 1 milyar 100 bin lirayı geçti. Tarım ve hayvancılığa hem hibe hem de kredi yoluyla destek veriliyor. Hatay’ın en büyük sorunlarından biri olan su meselesi büyük ölçüde aşıldı. DSİ, içme suyu, bakım onarım, isale hattı, baraj inşaatı, gölet başta olmak üzere 3 milyar 200 milyon lira yatırımla suyu ve doğası ile tertemiz bir Hatay için hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor.

HER ŞEY HATAY İÇİN

Yerel seçimlerde CHP’den AK Parti’ye geçen Hatay’ın deprem öncesi eski günlerine kavuşması için zamanla yarışan devlet, vatandaşın her ihtiyacını İl Koordinasyon toplantılarında STK, muhtarlar ve halkla bir araya gelerek karşılıyor. Hatay’ın konteyner kent görünümünden kurtulması için çaba sarf ediliyor.

19 BİN YENİ İSTİHDAM

Şehirdeki ticari hayatı canlandırmak için KOSGEB üzerinden 4,5 milyar lira kredi desteği sağlandı. Şehre geri dönüşlerle birlikte 18 bin 961 yeni istihdam alanı açılırken, işsizlere 31 milyon lira işsizlik maaşı ödendi. 6 bin 180 prefabrik iş yeri kuruldu. TOKİ, konut inşaatlarını hızlı bir şekilde devam ettiriyor. Âdeta şantiyeye dönen Hatay’da 196 bin 446 konut inşa ediliyor. Önümüzdeki yılın sonuna kadar hak sahipleri yeni evlerine kavuşacak. Devlet, vatandaşların kendi inşaatlarını yapması için kredi vermeyi sürdürüyor. Maliyetin bir kısmını da hibe olarak karşılıyor. 4 yeni sanayi sitesi kuruldu. Sanayi alanında 3 milyar 750 milyon lira yatırım gerçek-

leştirildi.