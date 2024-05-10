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Haberler > Ekonomi > Satın almıyorsunuz, kiralıyorsunuz! Sezonluğun bedeli dudak uçuklattı

Satın almıyorsunuz, kiralıyorsunuz! Sezonluğun bedeli dudak uçuklattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yaz mevsimine kısa bir süre kala Kuzey Ege'de tatil yapmak isteyenler dudak uçuklatan rakamlarla karşılaşmaya şimdiden başladı. Edremit Körfezi'nde villa ve yazlıkların kiraları sezonluk, 300 bin liradan başlıyor 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Astronomik rakamlara rağmen kiralık villalar ilgi görmeye devam ediyor. 

Yaz aylarına kısa süre kala, tatilciler planlarını yapmaya başladı. Tatil bölgeleri için plan yapmaya başlayanlar, karşılaştıkları rakamlarla şaşkına döndü. 

İstanbul, Bursa ve İzmir bölgelerine yakınlığı ile ilgi gören turizm merkezi Balıkesir’in Edremit Körfezi de şaşkınlıkla karşılaşılan yerlerden oldu. Bölge son günlerde sezonluk kiralık villa ve yazlıkları ile dikkatleri çekiyor. Bu villa ve yazlıkların kiraları zaman zaman 1 milyon liraya kadar yükseliyor.

Satın almıyorsunuz, kiralıyorsunuz! Sezonluğun bedeli dudak uçuklattı - 1. Resim

SATIŞLARDA DURGUNLUK VAR

Özellikle sezonluk ve günlük kiralamalarda Ayvalık bölgesinin ilgi çektiğini ifade eden Emlakçı Ahmet Yüksel “Şu anda gayrimenkul satışlarında bir durgunluk var yılbaşından bu yana. Baya bir durgunluk yaşıyoruz. Bir de fiyatların anormal yükselmesinden dolayı biraz durdu. 2 artı 1 yeni daireler 5-5,5 milyon. 3 artı 1'ler 8-12 milyona kadar çıkıyor fiyatlar.

Satın almıyorsunuz, kiralıyorsunuz! Sezonluğun bedeli dudak uçuklattı - 2. Resim

300 BİN LİRADAN BAŞLIYOR 

Aylık kiralamalarda 12 aylık kiralamalarda daire fiyatları 25 bin ile 50 bin lira arasında değişmektedir. Yani kiralar. Ama sezonluk kiralıklarda fiyatlarda anormal bir yükseliş var. Ve kiralarda bir yoğunluk var. Sezonluk şu anda 300 bin lirayla 1 milyon arasında değişiyor. Aylık villa kiraları 150 bin lirayla 200 bin lira arasında değişmektedir. Ama sezonluklarda da fiyat gibi 1 milyona kadar çıkıyor” dedi.

Satın almıyorsunuz, kiralıyorsunuz! Sezonluğun bedeli dudak uçuklattı - 3. Resim

Fiyatların sezonluk 300 bin liradan başladığını ifade eden Emlakçı Arif Zeka “Sezonluk olarak kiralamak dersek 300-350 bin lira gibi bir bütçeyi gözden çıkardığınız takdirde burada sezonluk olarak bir ev, bir mülk kiralamaya gidebilirsiniz. ”dedi.

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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