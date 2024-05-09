Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Enflasyon bu ay zirve yapacak! Merkez Bankası Başkanı oran verdi

Enflasyon bu ay zirve yapacak! Merkez Bankası Başkanı oran verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, "Enflasyonda en yüksek seviye en fazla yüzde 75-76 ile mayısta gerçekleşecek" dedi. 

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyona ilişkin Merkez Bankası'nın tahminlerini paylaşan Karahan, zirve için hem tarih hem de oran verdi. 

"ENFLASYONDA ZİRVEYİ MAYISTA GÖRECEĞİZ" 

Karahan, "Enflasyonda zirveyi Mayıs ayında göreceğiz, bu çok net, şu anki hesaplarımıza göre baz etkisi ve doğal gaz etkisiyle enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. İlk 4 ayda 4 puana yakın bir ilave enflasyon gerçekleşti. Para politikası adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Öne çıkan temel faktörün güçlü iç talep olduğunu söyleyebilirim." dedi. 

ENFLASYON YÜZDE 70 SINIRINDA 

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. TÜİK verisine göre, geçen ay enflasyon yüzde 3,18 oranında arttı. Enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
OpenAI yeni geliştirdiği özellik sayesinde yapay zeka ile oluşturulan görselleri tespit edebilecek!Aracını satmak isteyenler yöntem değiştirdi! "Böylesi daha çok talep görüyor"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aracını satmak isteyenler yöntem değiştirdi! "Böylesi daha çok talep görüyor" - EkonomiAracını satmak isteyenler yöntem değiştirdi!Merkez Bankası 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı - Ekonomiİşte 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleriMerkez Bankası Başkanı'ndan dikkat çeken 'kira artışı' açıklaması: İlerleyen dönemde... - EkonomiDikkat çeken 'konut' ve 'kira artışı' açıklamasıBitcoin’de yükseliş neden kalıcı olmuyor? İşte öne çıkan 4 ana sebep - EkonomiBitcoin’de yükseliş neden kalıcı olmuyor?Kekik üreticisi para kazanamamaktan dertli! Üretimden vazgeçiyorlar - EkonomiPara kazanamamaktan dertliler! Üretimden vazgeçiyorlarHastalara umut olacak gelişme! 47 ilaç daha geri ödeme listesinde  - Ekonomi47 ilaç daha geri ödeme listesinde 
Sonraki Haber Yükleniyor...