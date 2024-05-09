Enflasyon bu ay zirve yapacak! Merkez Bankası Başkanı oran verdi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, "Enflasyonda en yüksek seviye en fazla yüzde 75-76 ile mayısta gerçekleşecek" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyona ilişkin Merkez Bankası'nın tahminlerini paylaşan Karahan, zirve için hem tarih hem de oran verdi.

"ENFLASYONDA ZİRVEYİ MAYISTA GÖRECEĞİZ"

Karahan, "Enflasyonda zirveyi Mayıs ayında göreceğiz, bu çok net, şu anki hesaplarımıza göre baz etkisi ve doğal gaz etkisiyle enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz. İlk 4 ayda 4 puana yakın bir ilave enflasyon gerçekleşti. Para politikası adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Öne çıkan temel faktörün güçlü iç talep olduğunu söyleyebilirim." dedi.

ENFLASYON YÜZDE 70 SINIRINDA

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. TÜİK verisine göre, geçen ay enflasyon yüzde 3,18 oranında arttı. Enflasyon bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.