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Lahmacun fiyatıyla adından söz ettirmişti: Bodrum'da tatil yapmanın bedeli Maldivleri solladı

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Lahmacun fiyatıyla adından söz ettirmişti: Bodrum&#039;da tatil yapmanın bedeli Maldivleri solladı

Gündem Haberleri

Türkiye'nin önemli turizm lokasyonlarından olan Bodrum'da tatil yapmanın bedeli Maldivleri solladı. Lahmacun ve ayran ikilisinin 900 lira olduğu ilçede iki günlük tatil yapmanın bütçesi 1 hafta Maldivler tatiliyle eşdeğer. 

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum, sezonun açılmasıyla birlikte fahiş fiyatlarla adından söz ettirmeye başladı.

Her yıl fiyatlar güncellenirken bu yıl fiyatlar baharda uçtu. Turistik tesislerde doluluk oranı yüzde 60'larda kalırken turistik ilçeye gelenler; üç top dondurmayı 750 TL, bir tabak makarnayı 3 bin TL, bir bardak çayın 90 TL'den satıldığını görünce şoke oldu.

MALDİVLERİ SOLLADI

Fiyatların dudak uçuklattığı ilçede tatil yapmanın bedeli dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olan Maldivleri solladı. 

Show Haber'de yer alan habere göre; Bodrum'da 2 gün tatil yapmanın bütçesi, 1 hafta Maldivler tatiliyle eşdeğer.

Lahmacun fiyatıyla adından söz ettirmişti: Bodrum'da tatil yapmanın bedeli Maldivleri solladı - 1. Resim

AYLIK KİRALAMANIN BEDELİ 600 BİN LİRA

Geçtiğimiz yıl Bodrum'da sahilde 450 TL'ye satılan lahmacun ve ayran bu yıl ise 900 TL'ye çıktı.

Çeşme'de de 7 kişilik bir villanın aylık kiralama bedeli 600 bin TL'yi aştı.

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