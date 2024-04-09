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Bodrum'da lahmacun-ayran ikilisinin enflasyonu yüzde 100'ü buldu

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Bodrum&#039;da lahmacun-ayran ikilisinin enflasyonu yüzde 100&#039;ü buldu

Ekonomi Haberleri

Bodrum her yıl olduğu gibi bu yıl da gıda fiyatlarıyla gündemde. Dokuz günlük tatille birlikte sezonu erken açan Bodrum'da lahmacun 650 liraya ayran ise 250 liraya dayandı. 

Türkiye'nin önemli tatil destinasyonlarından Bodrum, dokuz günlük bayram tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı. Öte yandan sezonu erken açan meşhur lokasyon bu yıl da gıda fiyatlarıyla gündeme geldi. 

Lahmacun ve ayran fiyatlarıyla adından sık sık söz ettiren Bodrum, bu geleneği değiştirmedi. 

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

TV100'de yer alan habere göre, her yıl bölgedeki enflasyon neredeyse bu iki gıdanın fiyatıyla ölçülür hale geldi.

Bu kapsamda bu yıl Bodrum sahillerinde lahmacun ve ayranın fiyatları da belli oldu.

Geçtiğimiz yıl 310 TL'ye satılan lahmacunun tane fiyatı bu yıl 650 liraya çıktı. Ayranın ise 2023'te 140 TL olan fiyatı 250 TL'ye dayandı.

YILLIK ENFLASYONU YÜZDE 100 OLDU

Böylece ayran-lahmacun fiyatı 450 TL'den 900 TL'ye yükselmiş olurken yıllık enflasyon yüzde 100 oldu.

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