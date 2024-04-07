Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Son sigara grubuna da zam! En pahalısı 67 TL

Son sigara grubuna da zam! En pahalısı 67 TL

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son sigara grubuna da zam! En pahalısı 67 TL

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.

Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.

  • DVDOFF SLMS 67 TL
  • DVDOFF 67 TL
  • DVDOFF C LN BLU 62 TL
  • BNC 65 TL
  • PL 56
  • WST 54 TL

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Misilleme kararı sonrası İran askeri yetkilisi: İsrail'in elçilikleri güvende değilTürkiye Futbol Federasyonu seçime gidiyor! Mehmet Büyükekşi tarih verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Işıkhan 2024 istihdam verilerini açıkladı: İşte en çok işe yerleştirmenin gerçekleştiği meslekler - EkonomiBakan Işıkhan 2024 istihdam verilerini açıkladı: İşte en çok işe yerleştirmenin gerçekleştiği mesleklerİstanbul Havalimanı'ndan dünyada bir ilk! Elektriğini güneş enerjisinden karşılayacak - EkonomiEnerjisini güneşten alacak...Tekrar yükselişe geçti! Bitcoin 3 haftanın zirvesinde - EkonomiBitcoin 3 haftanın zirvesindeDev AVM’ler borsaya açılıyor! Haftaya talep toplanacak - EkonomiDev AVM’ler borsaya açılıyorBakan Şimşek KDV oranlarını istismar eden firmaları uyardı! Yapay zeka devreye girdi: Haksız kazanç ve rekabete boyun eğilmeyecek - EkonomiBakan Şimşek'ten KDV istismarına sıkı takip!Fiyat 8 TL'den 1 TL'ye düştü, ürün tarlada kaldı! Tüm hasadı köyüne ücretsiz dağıtıyor - EkonomiFiyat 8 TL'den 1 TL'ye düştü, ürün tarlada kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...