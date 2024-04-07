Son sigara grubuna da zam! En pahalısı 67 TL

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Nisan 2024 17:11 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 17:20 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.