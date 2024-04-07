Son sigara grubuna da zam! En pahalısı 67 TL
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu.
Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.
Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.
- DVDOFF SLMS 67 TL
- DVDOFF 67 TL
- DVDOFF C LN BLU 62 TL
- BNC 65 TL
- PL 56
- WST 54 TL