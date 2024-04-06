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Haberler > Ekonomi > Sigara fiyatlarına bir zam bir indirim... Bayiler çileden çıktı, 2. revize eziyete dönüştü

Sigara fiyatlarına bir zam bir indirim... Bayiler çileden çıktı, 2. revize eziyete dönüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sigara fiyatlarına bir zam bir indirim... Bayiler çileden çıktı, 2. revize eziyete dönüştü

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sigara fiyatlarında yaşanan dalgalanma bayileri çileden çıkarttı. JTİ grubu 2 gün önce yaptığı zammın ardından 1 TL indirme gitti. İndirimin ardından açıklama yapan TBYD Başkanı Erol Dündar, fiyatlarda yaşanan dalgalanmanın bayiler için çileye dönüştüğünü söyledi.

Sigara fiyatlarına yaşanan peş peşe zamların ardından tiryakiler JTİ grubundan gelen indirim haberiyle sevince boğuldu. 2 gün önce paket başına 8 TL zam yapan JTİ, rakipleri Philip Morris ve BAT grubunun daha az zam yapması sonrası çözümü indirimi yapmakta buldu. JTİ bugün liste fiyatında 1 TL indirim yaptı. İndirim sonrası bayiler çileden çıktı.

BAYİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Erol Dündar, JTİ'nin yaptığı indirimin ardından açıklama yaptı. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dündar şunları söyledi:

"En son güncel liste. Tadını kaçırdı firmalar iyiden iyiye. JTİ firmasının ikinci kez revize etiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüştü. Sitemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz müşteri ile dalga geçiyormuş gibi olacak."

EN PAHALI SİGARA 67 TL

İndirimin ardından JTİ grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuz sigarası ise 56 TL oldu.

SİGARA İÇMEK SAĞLIĞA ZARARLIDIR! 

Sigara içmek ölümcül hastalıklara davetiye hazırlamaktır. Zararları ise saymakla bitmiyor. Sigara kalp ve damarlara zarar verir. Tansiyon, kalp krizi ve damar tıkanıklığı gibi hastalıkları beraberinde getirir. İleri yaşlarda bunama ve beyin felci gibi hayati risk taşıyan hastalıklara sebep olur. Sigaradan alınan her nefeste insan vücudundaki 50 bin hücre ölür. Körlük, katarakt gibi göz hastalıklarına da sebebiyet verir. Sigara içen kişinin yaşı genç olsa bile cilt kararması olur ve birey olduğundan yaşlı gözükür. Diş kararması, kirlenmesi ve çürükler sigaranın tahribatları arasındadır. Sigara kanser riskini arttırır. Kişinin tat ve koku alma duyusu azalır. Ses tellerine zarar verir.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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