Bir sigara grubuna daha zam! En pahalısı 72 TL oldu

JTI ve Philip Morris'in ardından BAT grubuna ait sigaralara da zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olan tarifeye göre, grubun en ucuz sigarası 57 TL'ye, en pahalı sigarası ise 72 TL'ye çıktı.

Nisan ayı ile birlikte sigara fiyatları peş peşe zamlandı. JTI ve Philip Morris'in ardından son zam ise BAT grubuna geldi.

PAKET BAŞINA 6 TL ZAM

Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre paket başına artış 6 TL oldu.

BAT'TA EN PAHALI SİGARA 72 TL

Son zamla birlikte BAT grubunda en ucuz sigara 57 TL'den, en pahalı sigara ise 72 TL'den satılmaya başlandı.

PHILIP MORRIS DE FİYATLAR

Philip Morris grubunda en ucuz sigara 60 TL'den, en pahalı sigara ise 67 TL'den satılmaya başlandı.

JTI 1 TL FİYAT DÜŞÜRDÜ

JTI grubu paket başına 8'er TL zam yapmıştı. Ancak diğer firmaların zammı daha düşük tutması sonrası 1 TL indirime giderek 7 TL zam yapmış oldu. JTI da şu an en pahalı sigara 67 TL, en ucuz sigara ise 56 TL.