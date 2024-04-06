2 gün önce zamlanan sigara grubuna bu kez indirim geldi
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sigara zammında eşine az rastlanır bir durum yaşandı. 2 gün önce zam yapan JTI grubu, rakipleri daha az zam yaptı diye bu kez indirime gitti. JTI, paket başı fiyatları 1'er TL düşürdü.
Bu hafta sigara fiyatlarına peş peşe zamlar geldi. 2 gün önce JTI grubu, dün Philip Morris grubu, bugün de BAT grubu sigara zammını açıkladı. Ancak sigara zammında eşine az rastlanır bir durum yaşandı.
ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM YAPTILAR
2 gün önce paket başına 8'er TL zam yapan JTI grubu, rakiplerinin daha az zam yapması sonrası 1 TL indirime gitti. Böylece grubun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuz sigarası ise 56 TL oldu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar "JTI gurubu sigarada indirime gitti 1 TL. Rakipleri düşük zam yapınca yarın (bugün) itibarıyla geçerli fiyatlar" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi