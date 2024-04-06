2 gün önce zamlanan sigara grubuna bu kez indirim geldi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 6 Nisan 2024 12:54 - Güncelleme: 6 Nisan 2024 12:55 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Sigara zammında eşine az rastlanır bir durum yaşandı. 2 gün önce zam yapan JTI grubu, rakipleri daha az zam yaptı diye bu kez indirime gitti. JTI, paket başı fiyatları 1'er TL düşürdü.