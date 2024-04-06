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Haberler > Ekonomi > 2 gün önce zamlanan sigara grubuna bu kez indirim geldi

2 gün önce zamlanan sigara grubuna bu kez indirim geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 gün önce zamlanan sigara grubuna bu kez indirim geldi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sigara zammında eşine az rastlanır bir durum yaşandı. 2 gün önce zam yapan JTI grubu, rakipleri daha az zam yaptı diye bu kez indirime gitti. JTI, paket başı fiyatları 1'er TL düşürdü.

Bu hafta sigara fiyatlarına peş peşe zamlar geldi. 2 gün önce JTI grubu, dün Philip Morris grubu, bugün de BAT grubu sigara zammını açıkladı. Ancak sigara zammında eşine az rastlanır bir durum yaşandı. 

ÖNCE ZAM SONRA İNDİRİM YAPTILAR

2 gün önce paket başına 8'er TL zam yapan  JTI grubu, rakiplerinin daha az zam yapması sonrası 1 TL indirime gitti. Böylece grubun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuz sigarası ise 56 TL oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar "JTI gurubu sigarada indirime gitti 1 TL. Rakipleri düşük zam yapınca yarın (bugün) itibarıyla geçerli fiyatlar" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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