Altın fiyatı iki haftanın zirvesinde! Yükseliş sürecek mi?

Altında son dakika! 10 Mayıs altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada işlem gören gram altın 2443 TL ve ons altın 2355 dolardan güne başlıyor. Altında son 24 saatte %2’ye yaklaşan yükseliş dikkat çekerken, ons fiyatı iki haftanın en yüksek seviyesini test ediyor. ABD’de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı, “güvercin FED” beklentileri arttı ve altın buradan destek buldu. Dikkat! ‘Ons’ta 2355 doların kalıcı olarak aşılması halinde alımlar hızlanabilir.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Jeopolitik risklerin zayıflamasıyla birlikte yatay bantta konumlanan altında, son 24 saatte dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarında, ABD Merkez Bankasının (FED) faiz indirim süreci ve doların gücü yeniden ilk belirleyici olarak öne çıkmaya başladı.

Bu anlamda dün ABD’de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 235 bin kişi açıklanarak, 211 bin olan beklentilerin oldukça üzerinde geldi. FED’in dikkatle takip ettiği istihdam piyasasındaki bu zayıflama sinyali, aynı zamanda faiz indirimi beklentilerini de artıran bir veri olarak algılandı ve altın fiyatlarını destekledi.

10 MAYIS ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 10 Mayıs işlemlerine 2435 TL’den başlarken; Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2435-2495 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Fiyatlarda dün görülen en düşük seviyeye göre yaklaşık %1,90 değer artışı yaşandı. Kuyumcularda çeyrek altın 40 bin 50 TL, yarım altın 8 bin 102 TL ve tam altın da 16 bin 130 TL’den satılıyor.

Öte yandan küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı da 2355 dolardan güne başlıyor. Ons tarafında düne göre yükseliş, yüzde 2’yi aştı.

ALTINDA HEDEF VE BEKLENTİ

İçeride dolarda yaşanan stabil görünüm gram altını frenliyor. Analistler, gram altın için 2400 TL ve altındaki seviyelerin, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini dile getiriyor.

Ons altında ise ABD verilerinin belirleyici olmaya devam edeceğine ve bu anlamda önümüzdeki hafta açıklanacak nisan ayı TÜFE rakamlarına dikkat çekiliyor. Altındaki son yükselişin dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri tarafından tam olarak desteklenmediği de görülüyor. Onsta yüzde 2’lik yükselişe karşılık; DXY’de 105,70’ten 105,30’a doğru sınırlı bir gerileme ve 2 yıllık tahvil faizinde de %4,80 üzerinde tutunma dikkat çekiyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Ons altında 22 günlük ortalamanın da bulunduğu 2355 dolar önemli bir direnç olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kalıcı olarak aşılması halinde alımların hızlanabileceği ifade edilirken; aşağıda 2320 doların ilk destek olarak takip edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Dünyada jeopolitik gerilimlerin varlığını koruması ve enflasyonda arzu edilen düşüşlerin tam olarak tesis edilememesi, altın talebini de canlı tutarak, fiyatlara destek oluyor. FED’in de bu yıl bir şekilde faiz indirimine gideceği dikkate alınırsa, altında orta ve uzun vadeli beklentiler pozitif” diye konuştu.