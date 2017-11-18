Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2017 yıl sonuna kadar vadeli döviz satım pozisyon tutarının en fazla 3 milyar ABD doları olmasının planlandığını, 2018 yılında gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin takvimin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildirdi.
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
18.11.2017 - 10:45 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 10:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine başlanmasına karar verdi.
Etiketler : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,Türk lirası,döviz hamlesi,
520627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/520627.aspx
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