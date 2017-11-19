Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkurt Silah Savunma Sanayi ortağı ve Trabzon Silah Sanayisi Yurt Dışı Temsilcisi Derya Kürkçüoğlu “Tabanca ve tüfek ihracatında Türkiye çok yol aldı. İhraç ettiğimiz silahların birçoğu yüzde yüz yerli malı. Yayından, kabzasına kadar bütün yapımı Türkiye’ye aittir. TİSAŞ marka PX-9 model silah, 40 ülkeye ihracat ediliyor. Sadece ABD’ye 100 bin adet satıldı. Yani ABD, bizden silah alıyor artık. Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle yerli sanayinin önü açıldı. Bu arada internet ortamında silah, tüfek ve özellikle pompalı tüfek satışları yapılıyor. Ciddi oranda kanunsuz satışlar. 300 liraya ruhsatsız tüfekler var. Kesinlikle bu tip silahları almayın, malzemenin kalitesi çok düşük. Yaralanma riskiniz yüksek” dedi.