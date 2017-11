Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağırlıklı olarak Bodrum ve Milas’ta yapılan kültür balıkçılığı, Mersin’deki 4 bölge ile üretim alanını genişletecek. Bölgeye yapılacak yeni yatırım miktarının 325 milyon avroyu bulması bekleniyor. Böylece her yıl 250 milyon avroluk iş hacmi ve 150 milyon avro ihracat olarak gerçekleşmesi planlanıyor. Ayrıca yatırımın en az 2 bin 500 kişilik istihdam sağlaması hedefleniyor. Muğla Bodrum’da basın mensuplarına üretim alanlarını gezdiren Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkezi Birliği (SUYMERBİR) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan Bozan, “Buradaki işletmeler konsolide oldu, üretim alanı yaklaşık 110 kilometrekare. Yıllık yaklaşık 89 bin ton da üretim mevcut. Sektörün büyümesi için yeni üretim alanlarına ihtiyaç var. Mersin’de 4 bölgede mutabık kaldık. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli izinleri aldık. Mersin’deki insanları yanlış yönlendiriyorlar. ‘Bodrum’daki yerleri kirlettiler, şimdi buraya geliyorlar’ diye bir algı oluştu. Ama durum öyle değil. Mersin’de üretim kapasitesi yıllık 45 bin tonu bulacak. Her yıl 250 milyon avro, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Şu anda iki firma Mersin’e tesis yatırımı yaptı bile... Sektör büyüme hâlinde. Yunanistan’ı geçtik. Yeterince güçlüyüz. Sektörün en büyük problemi markalaşma. Markalı ürün üretmek ülkemizde zor. İşlenmiş ürün tüketimi çok zayıf. Devlet satış ve pazarlama konusunda destek verebilir bize. Tüketiciye sektörü iyi anlatmamız lazım. Bizim balık tüketimimiz de zayıf. Yılda kişi başı 1 kilo kültür balığı tüketsek, üretimin yüzde 80’ini iç pazara veririz. İhraç etmeye balık bulamayız. Şu an 59 ülkeye satış yapıyoruz. Üretimin yüzde 60’ı ihraç ediliyor. Karadeniz’de özellikle Japonya pazarı için somon balığı yatırımı yapılıyor. 3 milyon nüfuslu Norveç’in kültür balıkçılığı ihracatı 5 milyar dolar. Teknoloji açısından biz onlardan iyiyiz. Pazarı genişleteceğiz” diye konuştu.

Bünyamin Çelik BODRUM