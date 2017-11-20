Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜED Başkanlar Kurulunun geçen hafta Afyonkarahisar'da toplandığını belirterek, toplantıda emeklilerinin sorunlarını kapsamlı olarak değerledirdiklerini söyledi. Emeklilerin birçok sorun ve talebinin değerlendirildiğini dile getiren Ergün, sorunların başında sağlık hizmetlerinde uygulanan katkı payının geldiğini vurguladı. Belli bir yaşa gelen emeklilerin sağlık hizmeti ihtiyacının giderek arttığına dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti: "Çalıştıkları dönemde yüzde 11 gibi yüksek oranda sağlık primi ödeyen emeklilerden katkı payı alınmasından rahatsızlık duyuyoruz. Emeklilerimizin zaten düşük olan aylıkları sağlık hizmetlerinden yararlanmalarının ardından katkı payı kesintisiyle daha da düşüyor. Yetkililerin, emeklilerin sağlık kurumlarına erişiminin önündeki bu engeli kaldırması gerekiyor. TÜED olarak kamu ve özel sağlık kuruluşları ayrımı olmaksızın emeklilerden katkı payı alınmamasını istiyoruz."

"Emekliler arasında norm ve standart birliğini sağlamalı"

Ergün, yükselen enflasyonun emekli aylıklarını erittiğini ifade ederek, "Gelir ve aylıklara yapılan artış sistemi değiştirilmelidir. Altı aylık TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar emeklilerin harcamalarını temsil etmekte yetersiz kaldığından, yeni bir artış sistemi getirilmelidir. Emekliler üzerinde yaptığımız araştırmalardan da görüleceği gibi emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması ve milli gelir artışından refah payı verilmesi talep edilmektedir." diye konuştu.

Temel harcamalarda KDV ve ÖTV olarak yüksek oranda vergilerin alındığını belirten Ergün, emeklilere vergi iadesi karşılığı olarak ödenen ek ödeme tutarlarının yetersiz kaldığını ve bu nedenle ek ödeme oranlarının en az yüzde 8-9 olarak yeniden belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanlara intibak taleplerini yineleyerek "Hükümetimiz, bu çağrımızı değerlendirmeli ve emekliler arasında norm ve standart birliğinini sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine geçen yıl ikramiye taahhütü olarak 100 lira seyyanen zam yapılmasından dolayı hükümete teşekkür eden Ergün, "Bu paranın 2017'den itibaren emekli olanlara verilmemesi yeni bir eşitsizlik oluşturmuştur. Bu nedenle 2017 sonrası emekli olan ve bundan böyle emekli olacaklara seyyanen 100 lira zammın güncellenerek verilmesini istiyoruz." diye konuştu.