Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temur

Daha çok otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmeleri hedefleyen Telve Pro, başta ABD’de olmak üzere yurt dışında da satışa sunulacak. Telve Pro “indüksiyon teknolojisi” ile 3 boyutlu pişirme yaparak, kömür ateşinde pişirilen kahve lezzetini yakalıyor. Ürün, 9 fincan kahveyi sade, orta, şekerli olmak üzere 3 farklı şekilde pişirebiliyor. CooksensePro teknolojisi ile kahveler her fincanda aynı köpük kalitesinde ve lezzette hazırlanıyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım sunan makinenin üst kısmındaki özel ısıtıcı plaka sayesinde kahve fincanları kurutulabiliyor ve sıcak tutabiliyor. Telve Pro’da, damacana ya da şebekeden otomatik olarak su çekebilme özelliği bulunuyor.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de dışarıda yemek yiyenlerin yüzde 60’ının Türk kahvesi içtiğini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Yüzde 40’ı ise en az haftada bir Türk kahvesi içiyor. Kahvenin köpüklü olması, herkese aynı anda ikram edilmesi ve pişirilme şekli de kahve deneyimini mükemmelleştiriyor. Pazara önemli bir ivme kazandıracak Telve Pro ile otel, restoran, kafe, ofis gibi işletmelerin önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza inanıyoruz” dedi. Dinçer ürünü başta ABD olmak üzere yurt dışına ihracat edeceklerini söyledi.

Fiyatı 4.499 lira

¥ Telve Pro’nun geliştirilmesi aşamasında 32 restoran ve kafe ile görüşerek ürün ile ilgili geri bildirimleri alındı.

¥ 4.500 saatlik AR-GE testinden geçti.

¥ 300 bin fincan kahve ve 2 yıl garanti ile geliyor.

¥ Fiyatı 4 bin 499 lira.