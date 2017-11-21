Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Dakika dolar fiyatları... 21 Kasım dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda yeni rekorlar görüldü. Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının yanı sıra enflasyon riski, ABD ile gerilen ilişkiler ve hükümet kanadından gelen faizin düşmesi gerektiğine yönelik söylemlerin Merkez Bankası'na dönük eleştirilerle güçlenmesinin etkisiyle döviz piyasasında hareket görülüyor. Küresel ve iç piyasa gelişmelerinin etkisiyle dün tırmanışa geçen dolar, yeni günün ilk işlemlerinde 3,9747 lira ile tüm zamanların rekor düzeyine tırmandı. Parite etkisiyle yükselen euro da 4,6669 liraya çıktı.

09:46 Dolar/TL 3,96'yı, Euro/TL 4,65'i aştı

Dolar/TL 3,9606'ya çıktı. Euro/TL 4,6522'ye yükseldi.

Sterlin/TL de 5,2552 oldu.

09:43 Analistler TL'deki satış dalgasına ne diyor?

İş Yatırım'ın analizi şu şekilde:

"Hisse senedinden, döviz piyasasına, yerel tahvilden, Euro-tahvile tüm varlık guruplarında en kötü performans gösteren iki piyasa içinde yer aldık. Döviz sepeti ve 10 yıllık devlet iç borçlanma senedi faizinde yeni zirveler görüldü. Merkez Bankası'nın açtığı "Türk lirası uzlaşmalı vadeli sözleşmeler döviz piyasasındaki ateşi söndürmek için yeterli olmadı. Batı ile ilişkilerdeki kötüleşme ve jeopolitik risklerin ateşlediği döviz piyasasındaki yangın yayılmaya devam ediyor.

Londra piyasasına göre daha cazip fiyatlar oluşan ihaleye talebin BSMV ile ilgili belirsizliğin de ortadan kalkmasıyla birlikte güçlenmesini bekliyoruz. Ancak Zarrap davasına yönelik belirsizlik çözülmeden yerel para uzlaşmalı sözleşmeler ile döviz piyasasındaki ateşin sönmesini beklemiyoruz. ABD vadelileri ve Türk lirasındaki ilk işlemler Borsa İstanbul'da satıcılı bir açılışa işaret ediyor"

09:39 TL varlıklarda son durum

Sterlin/TL 5,2409'a kadar yükseldi.

Dolar/TL 3,9548

Euro/TL 4,6480

09:30 Dolar/TL 3,95'i aştı

Dolar/TL 3,9513'e kadar yükseldi.

9:20 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST 100 endeksi 5,6 milyar lira hacimle günü yüzde 2,19 düşüşle 103 bin 911'den tamamladı.

ABD'de Türkiye ETF'i yüzde 3,01 düştü, Gelişen Piyasalar ETF'i yüzde 0,51 yükseldi.

Analistlerin yeni güne dair beklentileri şöyle:

Gedik Yatırım

"BIST-100 endeksinin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz. Dün yaşanan düşüşlerde endekste önemli destek konumundaki 106 bin ve devamında 105 binin kırılması satışların hız kazanmasına ve endeksin teknik olarak olumsuz bir görünüm oluşturmasına neden oldu. Endekste aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırasıyla 103.500; 102.900 ve 102.200 seviyeleri gün içi destek olarak takip edilebilir. Olası tepki alımlarında ise 104.200 - 104.500 aralığı ve 105.000 seviyesi gün içi direnç olarak izlenebilir. Ayrıca endeksteki düşüşlerde etkili olan kur ve faiz tarafındaki gelişmelerde yakından izlenilmeye devam edilmeli. Kur ve faizlerdeki yükselişlerin devam etmesi ve Dolar/TL'de yeni tarihi zirveler yaşanması endeksteki satışların hız kazanmasına neden olabilecektir. Bugün açıklanacak majör bir veri bulunmazken, ABD'den mevcut konut satışları ile ECB'den Courenin konuşması takip edilebilir."

İntegral Yatırım

"Yurtiçi piyasalarda kur ve faizdeki yükselişin devam etmesi, algılamalardaki bozukluğun sürdüğünü gösteriyor. Bunu borsada da net bir şekilde hissediyoruz. 105000 desteğini kırarak 100000 bölgesinin sinyalini veren endekste satış baskısı devam edecek görünüyor. BIST 100 endeksinde 105000 seviyesi altında seyirler devam ettiği sürece 100000 desteği test edilebilir."

Yatırım Finansman

"Dün iç gündemin etkisi ile yurtdışı piyasalardan negatif yönde ayrışma görülen BIST 100 endeksinin bugüne tepki alımları ile başlamasını bekliyoruz. Gün içinde etkili olabilecek tepki hareketlerinde 104.600'ü ilk ara direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviyenin aşılması halinde ise 105.000'e kadar tepki yükselişin devamı görülebilir. Ancak tepki hareketlerinin güç kazanabilmesi için ilk etapta 105.000'in üzerinde kapanış gerçekleşmeli. Aksi halde gevşeme eğiminin devamını görebiliriz. Endekste 103.500 seviyesi ise gün içi ilk destek konumunda olacaktır."

Anadolu Yatırım

"Yeni günde kurlardaki tansiyon sürüyor. Sabah itibariyle 3,9490 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü. Kurlardaki tansiyonun devamının ardından BIST100 endeksi yeni güne satıcılı başlangıç yapabilir. Teknik Bakış raporumuzda 105.000 seviyesinin altında satışların hızlanabileceğini belirtmiştik. Bu noktada endekste 200 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 103.960 seviyesinin altında haftalık bazda 102.000'e doğru geri çekilme ön plana çıkabilir."

09:10 Euro/TL tarihte ilk kez 4,64'ü aştı

Euro/TL tarihte ilk kez 4,6409'a kadar yükseldi.

09:10 Dolar/TL rekor kırdı

Dolar/TL 3,9480'e kadar yükseldi ve tarihi rekorunu yeniledi. Bir önceki rekor 3,9422'de 11 Ocak günü kaydedilmişti.

09:05 Altında son durum

Altın fiyatları, Fed'in faiz artış hızına ilişkin ipuçları içerebilecek toplantı tutanaklarının yayınlanması öncesinde yükseldi.

Spot altının ons fiyatı dün 11 Eylül'den bu yana yaşadığı en büyük günlük düşüş olan yüzde 1,4'lük kaybın ardından, yüzde 0,2 artışla 1,279.67 dolara yükseldi.

Fed'in faiz oranlarını değiştirmediği son toplantının tutanakları yarın yayınlanacak.

08:50 Hazine tahvil ihalesine çıkıyor

Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi düzenleyecek. Hazine'nin ihale programına göre, 17 Ağustos 2022 itfalı 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi gerçekleştirilecek. Yeniden ihraç edilecek tahvil 6 ayda bir yüzde 5,35 kupon ödemeli olacak.

08:30 Dövizde son durum

Dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 94.029'a geriledi; ancak dün gördüğü ve 14 Kasım'dan bu yana en yüksek seviye olan 94,104'teki zirveye yakın seyrediyor. Euro, iş dünyasına yakın Hür Demokrat Parti'nin (FDP) dört haftadan uzun süredir devam eden koalisyon müzakerelerinden çekilmesinin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir koalisyon kuramayacağı konusunda cumhurbaşkanını bilgilendireceğini söyledi. Merkel, azınlık hükümeti yerine yeni bir seçim yapılmasını tercih ettiğini belirtti ancak Almanya cumhurbaşkanı partilerin seçmenlere karşı hükümet kurma borcu olduğunu belirtti.

07:20 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL dün 3,9246'dan geçen son işlemle ilk kez 3,89'un üzerinde bir gün tamamlamış oldu.

Kur bu sabah ilk işlemlerde 3,9336'ya kadar yükseldi. Şu sırada da 3,9270 ile düne göre yüzde 0,05 yukarıda.

TL varlıkların geneline yayılan satış dalgası sırasında Euro/TL dün tarihi rekorunu 4,6315'e tamamladı.

Euro kuru bu sabah 4,6120 ile dünkü son işlem olan 4,6051'e göre yüzde 0,15 yukarıda.

Sterlin/TL ise tarihi rekorunu 5,2112'ye taşıdı, düne göre yüzde 0,23 yukarıda.

07:15 Asya yükselişte

Japonya Nikkei225 yüzde 1,14 yükselirken Çin'de Şangay Bileşik Endeks yüzde 0,6 değer kazanıyor. Hong Kong Hang Seng de yüzde 0,89 değer kazanıyor.

Avustralya ASX200 yüzde 0,27 artıda.

Asya'da genel olarak ABD'deki iyimserlik etkili oluyor.

07:10 ABD borsaları yükseliyor

ABD'de vergi reformuna dair devam eden iyimserlik hisse senedi piyasalarında alımları sürdürdü.

Dow Jones Industrial yüzde 0,31 yükselişle 23430, S&P500 yüzde 0,13 yükselişle 2582 ve Nasdaq yüzde 0,12 yükselişle 6790'dan günü tamamladı.

S&P'nin bu yıl şu ana kadarki değer kazancı yüzde 15'in üzerinde.