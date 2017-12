Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Akzirve Gayrimenkul’ün İstanbul Bahçeşehir’de 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği Strada projesinin ikinci etap satışları başladı. 2 bin 510 bağımsız bölümden oluşan Strada’nın ilk etabının temeli Şubat 2017’de atılmıştı. Toplamda üç faz olarak planlanan projenin 747 konuttan oluşan ilk etabı 10 ay içerisinde yüzde 50 oranında tamamlandı. Dairelerin tamamının satışı gerçekleştirilirken, birinci etap için de erken teslim planlanıyor. Strada Plus projesinin satış ofisinde gazetecilerle bir araya gelen Akzirve Gayrimenkul CEO’su İbrahim Maasfeh, 10 günde 100 daire hedefine ulaştıklarını söyledi.



239 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

KDV dahil 239 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sundukları dairelerde yüzde 1 peşinatla ev sahibi olma kampanyasının yanı sıra 24 ayda teslim sözü verdiklerini belirten Maasfeh “Herhangi bir istisna durumunda ise arada oluşabilecek kira kayıplarını da karşılamayı taahhüt ediyoruz. İnanıyoruz ki Strada Plus da ilk etap gibi müşterilerimizin yoğun ilgi ve beğenisini kazanacak” dedi. 880 dairenin yer aldığı ikinci etabın anahtar teslimlerini 2019’un Aralık ayında yapacaklarını ifade eden Maasfeh, Strada projesinin, yüzde 40’ı aşan oranlarda değer kazanacağının altını çizdi. Maasfeh “Bölge, üçüncü havalimanı bağlantı yolları ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yakınlığı ile yatırım açısından avantajlar sunuyor. 2 bin 850 liradan başlayan metrekare fiyatları şu an 4 bin 500 liraya geldi. Bu da yüzde 36 oranında bir prim yaptığını gösteriyor” diye konuştu. Maasfeh, özelikle havalimanı çalışanlarının Bahçeşehir ve Göktürk bölgelerini tercih ettiğini anlatarak “Göktürk’te fiyatlar yüksek. Ulaşılabilir fiyatlarla Bahçeşehir, üçüncü havalimanı çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya aday” ifadelerini kullandı.



1 MİLYAR DOLARLIK iki dev proje

İbrahim Maasfeh, Akzirve Gayrimenkul’un İstanbul’un diğer bölgelerindeki konut yatırımlarına ilişkin de bilgi verdi. Bahçeşehir ve Zeytinburnu’nda konumlandıracakları iki projenin toplam yatırım bedelinin 1 milyar dolar olduğunu dile getiren Maasfeh “Zeytinburnu’nda 2,5 yıllık bir süreç yaşadık. Hak sahipleriyle kat karşılığı anlaşma sağlayabildik. 245 daire teslim edeceğiz. Zeytinburnu projemizde 2 bin adet bağımsız bölüm yapacağız. Ayrıca, Topkapı projesi de artık bizde. Geçtiğimiz haziran ayında kat karşılığı aldık. Satış ofisimiz kuruluyor. 2018’de tanıtıma çıkacağız” şeklinde konuştu.

Yabancıya satış %10 arttı

Gayrimenkul sektörünün mevcut durumuna dair değerlendirmelerde de bulunan İbrahim Maasfeh “Türkiye’nin her yıl 650 bin konuta ihtiyacı var. Geçen yıl toplam 1 milyon konut satıldı. Bu da ülke genelinde talebin yoğun olduğunu gösteriyor. Yabancılar da ilgili. Geçen yıla göre satışlarda yüzde 10 artış görüyoruz. Yine aynı şekilde Bahçeşehir bölgesi yabancılar için cazip. Bu bölgemizde de yabancıya satışlar yüzde 10 civarında” dedi.