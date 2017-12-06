Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 109,41 puan (yüzde 0,45) azalışla 24.180,64 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,87 puan (yüzde 0,37) kayıpla 2.762,21 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 13,15 puan (yüzde 0,19) düşüşle 6.762,21 puana geriledi.

Analistler, gün içinde inişli çıkışlı bir seyir izleyen endekslerin yön bulmakta zorlanmasına vergi reformuna ilişkin belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor.