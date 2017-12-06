Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 109,41 puan (yüzde 0,45) azalışla 24.180,64 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,87 puan (yüzde 0,37) kayıpla 2.762,21 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 13,15 puan (yüzde 0,19) düşüşle 6.762,21 puana geriledi.
Analistler, gün içinde inişli çıkışlı bir seyir izleyen endekslerin yön bulmakta zorlanmasına vergi reformuna ilişkin belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyor.
New York borsasında endeksler düşüşle kapandı
06.12.2017 - 01:29 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 01:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York borsasında endeksler, günü dalgalı bir seyrin ardından düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 109,41 puan (yüzde 0,45) azalışla 24.180,64 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 9,87 puan (yüzde 0,37) kayıpla 2.762,21 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 13,15 puan (yüzde 0,19) düşüşle 6.762,21 puana geriledi.
Etiketler : new york borsası,borsa,
525117 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/525117.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER