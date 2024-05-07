Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı

Merkez Bankası'ndan rekor döviz alımı

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
- Güncelleme:
Merkez Bankası&#039;ndan rekor döviz alımı

Ekonomi Haberleri  / Reuters

Öncü verilere göre Merkez Bankası geçen hafta rekor bir döviz alımı yaptı. Sadece salı günü 4 milyar dolarlık alım yapan Merkez, hafta boyunca 11 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analitik bilanço verileri üzerinden yapılan öncül tahmine göre, Merkez Bankası'nın geçen hafta salı günü 4 milyar dolar, haftanın tamamında ise 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı yaptığını gösteriyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 9.8 milyar dolar arttı. Net rezerv artışı ise, geçen hafta 7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Böylece, swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme son 5 haftada 27 milyar dolara yaklaştı.

Merkez Bankası'nın, TL likidite koşullarındaki sıkılığı bozmadan döviz birikimi yapmak adına attığı adımlar sonucu rezerv kazanımları net uluslararası rezervlerine etkisini sınırlamaya devam ediyor.

YABANCI İLGİSİ SON DÖNEMDE İVMELENDİ

İşlemciler, yabancı ilgisinin son dönemde ivmelendiğine dikkat çekerek, sürecin sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da zamanla gündeme getirebileceği görüşünde. İşlemciler yabancı ilgisinin en çok swap piyasasında belirginleştiğini, TL cinsi tahvil piyasasında da ilginin gittikçe arttığına dikkat çekiyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Reuters
İzmir'de nikah salonundaki olayda yeni gelişme! Mülkiye Müfettişi görevlendirildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakanlık 4 aylık bilançoyu açıkladı! 17 il 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptı - Ekonomi17 il 1 milyar dolardan fazla ihracat yaptıGözler 23 Mayıs'ta SEC'te! Ethereum için ETF onayı çıkarsa, fiyatlar… - EkonomiEthereum için ETF onayı çıkarsa, fiyatlar…Galatasaray ve Beşiktaş'a sponsor olmuştu! Ünlü kargo şirketi iflas etti  - EkonomiTürkiye'nin ünlü kargo şirketi iflas ettiÖğretmen atamalarında dikkat çeken detay! Mülakat vaadi... - EkonomiÖğretmen atamalarında dikkat çeken detay!Benzin ve motorine çifte indirim! Akaryakıtta tabela bu gece kökten değişiyor - EkonomiAkaryakıta çifte indirim geliyorBorsada tamam mı devam mı? Yaz hisselerine dikkat! - EkonomiBorsada tamam mı devam mı? Yaz hisselerine dikkat!
Sonraki Haber Yükleniyor...