Gözler 23 Mayıs'ta SEC'te! Ethereum için ETF onayı çıkarsa, fiyatlar…

ABD’de ETF’lere onay çıkması, bu yıl Bitcoin’i destekleyen en büyük etken oldu. Benzer beklenti 23 Mayıs’ta ETH için de oluştu. SEC tarafından bu tarihte Ethereum’a onay beklenmezken, BlackRock başta olmak üzere fonların mahkemeye başvurarak onay için bastırması bekleniyor. “ETH 2024 yorum ve hedef fiyat” aramaları sıklaşırken; mevcut beklentilerle birlikte yıl sonu için ETH’ta 4500 dolara varabilecek ivmelenme bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimlerinde bu hafta sakin bir görünüm izleniyor. Bitcoin’de bu yılın en büyük hikâyesi olan ETF’lere onay verilmesi süreci, bir süredir zincirin en büyük ikinci para birimi olan Ethereum için de işliyor. ABD’de ETH için, bu anlamda önemli olan 23 Mayıs tarihi yaklaşıyor. Kritik karara iki hafta kala, bu konuda bastıran BlackRock ve diğer fonlar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) gelecek karara kilitlendi.

FONLAR, MAHKEMEYE TAŞIYABİLİR

Son durumda SEC’ten, Ethereum için onay izni beklenmiyor. Ancak BlackRock başta olmak üzere ABD’li yatırım fonlarının bu konuyu mahkemeye taşıyarak itiraz edeceği ve bu işin peşini bırakmayacağı belirtiliyor. Analistler, mahkemelerin bu tarz davalarda genellikle şirketlerin lehine ve SEC’in aleyhine karar verdiğini, bu davada da benzer bir netice çıkabileceğini ve bu beklentinin kripto yatırımcıları tarafından dikkatle takip edildiğini aktarıyor.

ETH 2024 YORUM, HEDEF, BEKLENTİ

Bugün çok güçlü bir blok zincir haline gelen, üzerinde birçok finansal uygulamayı çalıştıran ve gün geçtikçe de büyüyen Ethereum için orta ve uzun vadede pozitif öngörüler dile getiriliyor. Analistler; ETH için de bir şekilde ETF izni alınacağını ve fonlar kanalıyla Ethereum’a para girişinin hızlanabileceğini belirtiyor. Bu beklentilerle birlikte ETH fiyatlarında yıl sonuna kadar 4500 dolara varabilecek ivmelenme yaşanabileceği ifade ediliyor.

ETH FİYATI KAÇ DOLAR?

7 Mayıs ETH fiyatı 3100 dolara yakın seyrediyor. Fiyatlar mart ayında 4100 dolara kadar yükselmişti. Ardından başlayan kâr satışı sürecinde son bir ayda 2800 doların üzerinde dengelenme çabası dikkat çekiyor.

Kripto Para Piyasası Uzmanı Helin Çelik, “ETF onayı çıkarsa fiyatlarda zaman içinde ciddi yükselişler yaşanabilir. Ancak bugün Ethereum’da bunulan seviyeler, orta ve uzun vadeli yatırımcılar için maliyet yapma bölgesi olarak görülebilir. FED’in faiz indirimi sürecinin netleşmesi gerekiyor” görüşünü dile getirdi.