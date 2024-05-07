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Haberler > Ekonomi > Kurbanlıklar ne kadar? Fiyatlar il il değişiyor, rakam 300 bin liraya kadar çıkıyor

Kurbanlıklar ne kadar? Fiyatlar il il değişiyor, rakam 300 bin liraya kadar çıkıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları araştırılmaya devam ediyor. Fiyatlar il il değişirken, büyükbaş hayvanların fiyatı ortalama 80 bin TL ile 300 bin TL arasında, küçükbaş hayvanlarının fiyatı ise 7 bin ile 18 bin lira arasında olması bekleniyor.

Bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran tarihinde başlayacak. Kurban Bayramı'na 1,5 ay kala kurbanlık fiyatları araştırılmaya başladı. Vatandaşlar "2024 kurbanlık fiyatı ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. Peki bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

KURBANLIK FİYATLARI 2'YE KATLANDI

2024 yılında artan et fiyatları kurbanlık fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıla göre fiyatlar neredeyse 2'ye katlandı. Kurbanlık fiyatları hayvanın kilosuna ve ırkına göre değişkenlik gösteriyor. Ayrıca fiyatlar il bazında farklılık gösteriyor. İşte İstanbul, Ankara ve Anadolu'da kurbanlık fiyatları...

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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